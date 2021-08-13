البحوث الفلكية تعلن مواعيد بدء فصل الشتاء فلكيا

يتساءل العديد عن مواعيد انتهاء فصل الصيف وبدء فصل الشتاء، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن مواعيد بدء فصل الشتاء وذلك وفقا للحسابات الفلكية.



قال الدكتور جاد القاضى مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقا للحسابات الفلكية فإننا قد بدأنا فصل الصيف مع حدوث الانقلاب الصيفي بنصف الكرة الشمالي لهذا العام يوم الإثنين 21 من يونيو 2021 .



وأضاف الدكتور "جاد" أننا شهدنا فى يوم الإثنين 21 يونيو أطول نهار في عام 2021 في نصف الكرة الشمالي، ، حيث هذا هو اليوم الذي تصل فيه الشمس فى رحلتها السنوية إلى أقصى ارتفاع لها شمالا ، في كوكبة السرطان 23.5 درجة شمالاً.

واشار مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر هو ذروة فصل الشتاء فلكيا في نصف الكرة الشمالي وإنه بذلك يكون بداية فصل الشتاء فلكيآ .

وتحدث الانقلابات (الصيفى و الشتوى) نتيجة ان محور دوران الأرض - حول نفسها يميل بزاوية 23.5 درجة على مستوى مدارها حول الشمس، يظل اتجاه محور دوران الأرض ثابتًا في الفضاء أثناء دورانه حول الشمس ، بينما يتحرك خط رؤية الأرض للشمس عبر دائرة الأبراج.

ونتيجة لذلك، يميل القطب الشمالي للأرض أحيانًا نحو الشمس (في يونيو) ، وفي أوقات أخرى يميل بعيدًا عنه (في ديسمبر)، يؤدي هذا إلى ظهور الفصول على الأرض .

ما المقصود بـ الانقلاب الشمسي



الانقلاب الشمسي هو ظاهرة وصول الشمس إلى أقصى نقطتي ارتفاع وانخفاض في قوس المسار اليومي لحركتها الموسمية قبيل أن تعكس مسارها.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك انقلابين ، أحدهما يتزامن مع بداية الصيف في أحد نصفي الكرة الأرضية ، والعكس يتزامن مع الانقلاب الشتوي الذي يشير إلى بداية فصل الشتاء. بهذا المعنى ، يحدث الانقلاب الصيفي في نصف الكرة الشمالي في 21 يونيو عندما تمر الشمس عبر مدار السرطان ، وفي نصف الكرة الجنوبي في 21 ديسمبر عندما تمر الشمس عبر مدار الجدي.



محور الأرض ليس عموديًا على مدارها ، بل له زاوية تقارب 23.5 درجة ، وبهذا المعنى عندما تشير النقطة الشمالية لمحور كوكب الأرض مباشرة إلى الشمس ، يحدث أطول يوم في السنة و الليل الأقصر ، وهي ظاهرة معروفة باسم الانقلاب الصيفي.