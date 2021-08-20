عماد أشرف يكتسح بطل أرمينيا فى بطولة العالم للمصارعة للشباب بروسيا

تأهل بطل مصر عـمـاد أشرف للمصارعة الـى نـصـف نـهـائـي بـطـولـة الـعـالـم لـلـشـبـاب فـي الـمـصـارعـة بأوفا بروسيا.

جاء ذلك بعدما تغلب على جورجيان بـطـل أرمـيـنـيـا ثـالـث أوروبـا بنتيجة 5-1 فى بـطـولـة الـعـالـم لـلـشـبـاب فـي الـمـصـارعـة بأوفا بروسيا.

عماد أشرف يكتسح لاعب الكيان الصهيوني

عماد أشرف بطل منتخب مصر للمصارعة في وزن 77 كجم حقق فوزا علي لاعب اسرائيل بنتيجة 5-0 ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة العالم للشباب التي تستضيفها روسيا.

وتقام بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما في روسيا خلال الفترة من 17 إلى 24 أغسطس الجاري.

وقرر اللاعب عماد أشرف خوض المباراة أمام لاعب الكيان الصهيوني تجنبا للغرامة المالية التى تصل إلى 20 ألف فرانك سويسري بجانب الإيقاف من الاتحاد الدولي.

وخاض عماد أشرف المباراة أمام لاعب الكيان الصهيوني وفاز بإكتساح بنتيجة 5-0 .