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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الجالية المصرية بالسعودية يكشف تفاصيل عودة الطيران المباشر مع مصر أمام المقيمين

عودة الطيران
عودة الطيران

كشف عادل حنفي، رئيس الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل عودة الطيران المباشر مع مصر أمام المقيمين، معبرا عن عميق سعادته بهذا القرار الهام.
 

وأكد عادل حنفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية ستقوم بـ فتح الطيران المباشر أمام أي مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية وغادر المملكة وهو حاصل على جرعتي لقاح من اللقاحات المعتمدة هناك.
 

وتابع عادل حنفي، رئيس الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، أنه أما فيما يخص المواطنين الذين غادروا المملكة دون أخذ جرعات اللقاح فلن يكون السفر إلا عن طريق دولة ثالثة بعد المكوث بها لمدة 14 يوما لتأدية الحجر الصحي.

 

فيما أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتماد 6 لقاحات للتطعيم ضد فيروس كورونا من بينها لقاحي سينوفارم وسينوفاك، المعتمدين في مصر.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، وسعت وزارة الصحة السعودية قائمة اللقاحات المعتمدة لديها للتطعيم ضد فيروس كورونا، وهي "أكسفورد ـ أسترازينيكا، فايزر ـ بيونتيك، جونسون آند جونسون، موديرنا، سينوفارم، سينوفاك".

 

وقالت وزارة الصحة السعودية إنه "في حال اعتماد أي لقاح آخر سيُعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة لوزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء"، موضحة أنه يمكن قبول من أكمل تلقي جرعتين من لقاحي "سينوفارم" أو "سينوفاك" بشرط أن يكون الشخص قد تلقى جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة.

 

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