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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«مدينة السادات» يعقد برنامجا تدريبيا في مجال جودة الأعمال لرفع كفاءة أداء العاملين

مدينة السادات يعقد
مدينة السادات يعقد برنامجا تدريبيا

صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم عقد فعاليات البرنامج التدريبي في مجال جودة الأعمال (T O T) بمقر جهاز مدينة السادات، والمنعقد خلال الفترة من 22 / 8 / 2021 : 26 / 8 / 2021‏.

وأوضح المهندس علاء منيع، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالجهاز وتطوير أدائهم في متابعة تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة، وتفعيل دور إدارة الجودة فى كافة المدن الجديدة للرقابة على المشروعات وجودة الأعمال.

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وأشار إلى أن عقد البرنامج يتم تحت رعاية المحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديد، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للإشراف على الجودة بالهيئة،  برئاسة المهندس أيوب متولى.

وأشار المهندس علاء منيع، إلى أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه الذى يقام بأجهزة المدن، والذي يقوم بتنفيذه بمدينة السادات الدكتور أحمد كمال رشاد، عضو الإدارة العامة للإشراف على الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.​

 

مدينة السادات جودة الأعمال وزير الإسكان رفع كفاءة العاملين هيئة المجتمعات العمرانية

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