ينتحل اسم شقيقه خشية ضبطه في 23 قضية متنوعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط الهاربين من السجون والمحكوم عليهم فى القضايا المتنوعة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق، مقيم بالقليوبية وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء "مُستأجر شقة مستخدماً بطاقة الرقم القومى الخاصة بشقيقه") (سبق إتهامه فى عدد 23 قضية والهارب من سجن الفيوم "خلال أحداث يناير 2011م" على ذمة التنفيذ عليه فى قضيتى "سرقة" بإجمالى حبس أكثر من 9 سنوات، وبحوزته عدد 2 بطاقة رقم قومى بإسمه "مُثبت بهما محال إقامة مختلفة".

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إنتحال إسم شقيقه المذكور خشية ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.