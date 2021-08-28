الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

انتشرت فى الأونة الأخيرة عدة مخالفات تتعلق بإنشاء مصانع بدون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ، الأمر الذى يعرض صاحب المصنع لعقوبات فى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.

ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن.

ويعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى.

وتمكنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الادارة العامه لشرطة المسطحات من ضبط 4 مصانع عشوائية وبدون ترخيص تم اقامتها بالمخالفه للقانون لتعبئة المواد الغذائية والمطهرات وتصنيع اوانى الطهى من المخلفات المعدنية وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تفيد قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية بنطاق مديرية أمن القليوبية ، وتم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم القيام بحملة لإستهدافهم أسفرت عن ضبط مركز ملحق به مخزن و 4 مصانع عشوائية وبدون ترخيص لتعبئة وتداول المواد الغذائية وكذا إنتاج وتعبئة المطهرات والمنظفات وتصنيع أوانى الطهى من المخلفات المعدنية والأسمدة والمستلزمات الزراعية المغشوشة، بالإضافة إلى ضبط المديرون المسئولون عنها.

وتمكنت الحمله من ضبط 115طنا من المواد الخام ومنتج نهائى لمواد غذائية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية مُعدة للتداول و12,5طن مواد خام ومنتج نهائى لمنظفات ومطهرات منزلية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية و 38طن مواد خام لمخلفات معدنية وبلاستيكية مجهولة المصدر ومنتج نهائى لأدوات وأوانى منزلية مغشوشة وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.