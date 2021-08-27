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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل وإصابة والدته في حادث تصادم بـ بنها

جثة
جثة

لقى طفل مصرعه بالقليوبية وأصيبت والدته، إثر اصطدام سيارة مسرعة بهما أثناء عبورهما طريق بنها المنصورة بمنطقة كوبرى جمجرة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية؟

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تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصابة بطريق بنها المنصورة بمنطقة كوبرى جمجرة دائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص، تبين أنه أثناء عبور "غادة أ ح"، 23 سنة ربة منزل، مصابة بكسر بالذراع الأيسر والقدم اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، وبرفقتها نجلها "ر إ ح"، عام ونصف، توفى إثر إصابته بجرح قطعى بالرأس ونزيف دموى من الأنف والفم وكسر بالفخذ الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم لطريق بنها المنصورة بمنطقة جمجرة.

اصطدمت بهما سيارة ملاكى قيادة "م ج ع"، 47 سنة سائق قادم من المنصورة اتجاه بنها فوجئ بالمصابة ونجلها أمامه يعبران الطريق فلم يتمكن من مفادتهما واصطدم بهما وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية بنها مدير أمن القليوبية مديرية امن القليوبية النيابة العامة

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