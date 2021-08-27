عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ندب الطب الشرعي لكشف ملابسات وفاة سباك مشنوقًا فى القليوبية

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية

أمرت نيابة شبين القناطر في القليوبية بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها بندب الطب الشرعي لمناظرة جثة سباك عُثر عليه مشنوقا داخل حجرة بمنزله بقرية كفر الشوبك بمركز شبين القناطر، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث وتكليف البحث الجنائي بكشف غموض الواقعة وبيان انتحاره من عدمه.

أقرا أيضا:
السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في القليوبية
تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد شديد، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بورود بلاغ من أهالي قرية كفر الشوبك بدائرة المركز بالعثور على جثة "م. م" متوفيا داخل مسكنه.
وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين قيام المتوفى بشنق نفسه بحجرة منزله وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة التى تولت التحقيق.
من ناحية اخري أمرت نيابة كفر شكر فى القليوبية بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، بضبط باقي عناصر تشكيل عصابي المتخذ من نهر النيل بزمام كفر شكر وكرًا لترويج المخدرات على المتاجرين والمدمنين وتجار التجزئة.
وقررت النيابة مناظرة الطب الشرعي لجثة عبد الله أحد أفراد التشكيل الذي لقي مصرعه عقب تبادل لإطلاق الرصاص، بين أفراد التشكيل وعدد من الخارجين عن القانون بسبب خلاف على تجارة المخدرات في المنطقة الواقعة بين محافظات الغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية،د بالقرب من قرية الصفين بمركز كفر شكر وتسليم الجثة لذويه عقب التعرف على شخصيته والتحفظ على آخر يتلقى العلاج بمستشفيي بنها الجامعي، بعد أن أصيب في تبادل إطلاق النيران بين تجار المخدرات بالمنطقة.
كما أمرت النيابة بحبس ثالث جرى ضبطه في مكان الحادث، في أثناء محاولته الهروب في الزراعات، بدائرة مركز كفر شكر. 
كانت منطقة قرية الصفين التابعة لمركز كفر شكر، قد شهدت في وقت سابق واقعة تبادل تجار مخدرات إطلاق الرصاص بينهم، في المنطقة الحدودية بين محافظات القليوبية والدقهلية والغربية والمنوفية، في النيل بكفر شكر التي أسفرت عن مصرع أحد تجار المخدرات وضبط 2 آخرين. 
اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مركز شرطة كفر شكر، بورود بلاغ من أهالي قرية الصفين، بوجود إطلاق اعيرة نارية، بمنطقة نهر النيل في المنطقة الحدودية بين القليوبية والمنوفية والغربية، وفرار 3 أشخاص داخل زراعات القرية، ما أثار الرعب والخوف بين المواطنين. 
على الفور انتقل اللواء محمد عناني، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وقوات الأمن بالتنسيق مع الأمن العام بوزارة الداخلية، وتقرر تشكيل فريق بحث من مباحث محافظات القليوبية والغربية والمنوفية والدقهلية، لكشف غموض الواقعة، وملاحقة باقي المتهمين في الواقعة وضبطهم.
كما تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالخانكة وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية متنوعة من المواد المخدرة وتحرر محضر بالواقعة وجرى حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود معلومات بتكوين 3 أشخاص تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في حيازة الأسلحة النارية والاتجار بالمواد المخدرة بنطاق دائرة المركز.
وتمكنت قوات الأمن من ضبط "أمين.ر.أ" 30 عام عاطل و"مدحت.ع.ف" 31 عام عاطل سبق اتهامه في 2 قضية و"مصطفى.م.ع" 26 عام عاطل وبحوزتهم سلاح ناري بندقية خرطوش، و3 طلقات من ذات العيار و250 جرام من مخدر الهيدرو و300 جرام من مخدر الهيروين و400 جرام من مخدر الحشيش ومبلغ مالي 1290 جنيه، و4 هواتف محمولة واخطرت النيابة فتولت التحقيق
من جانبها مزق سائق جسد عامل ، فى مشاجرة بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب فى القليوبية ، بسبب خلافات الجيرة.
ونجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية ، في ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصى، يفيد استقبال عامل مصابا بجرح طعنى نافذ بالظهر.
وبالفحص وسؤال المصاب "أحمد م إ" 20 سنة عامل مقيم سوارس- ميت حلفا دائرة المركز اتهم "محمد أ ح"، 36 سنة سائق بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة.
وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة قليوب، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية شبين القناطر مدير أمن القليوبية مديرية امن القليوبية النيابة العامة

موضوعات متعلقة

طالب يمزق جسد سائق فى مشاجرة بسبب أولوية المرور بطوخ فى القليوبية

ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة بالخانكة في القليوبية

تشيع جثمان طالب ثانوى لقى مصرعه فى القليوبية

جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة سيدة بأرض زراعية في القليوبية

ترشيحاتنا

البنتاجون يكشف آخر حصيلة لقتلى القوات الأمريكية في تفجيري مطار كابول

عجائب الصلاة على النبي .. 40 مكافأة ربانية لمن يصلى عليه يوم الجمعة

بعد دقائق من إطلاقه.. ريلمي تحقق أرباحا هائلة من مبيعات حاسوب Realme Book

تنسيق الجامعات 2021 .. كل ما تريد معرفته عن نظام القبول بالجامعات الأهلية

عريس يطلق النار على أصدقاء العروس.. تفاصيل

تعرف على الأسعار الجديدة لـ تويوتا راش العائلية .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

الصفقة الرابعة.. انضمام حسام حسن مهاجم سموحة لـ الأهلي

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

خاص.. بعد تدخل الخطيب.. نكشف كواليس انتقال حسام حسن إلى صفوف "الأهلي"

التعليم: تطبيق الحضور بالمدارس يتوقف على نسب تلقي المعلمين لقاح كورونا

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

صدى البلد ينفرد بتفاصيل سيناريوهات اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية عن الموسم المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. كان قلبها حاسس وفرحانة.. وفاة البلوجر أشكيناز هانم السبكي 

فيديوجراف.. مقدرين سهرك وتعبك.. دكتوراه محمد رمضان تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديوجراف.. نجاه الله.. تطورات حالة الفنان علاء زينهم بعد تعرضه لحادث سير

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

المزيد

ساحة رأي

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

نهى حمدى تكتب: الجامب سوت

ليلى موسي تكتب: السيناريو السوري.. خبايا استثمار أردوغان لأزمة اللاجئين الأفغان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ