مصرع سائق فى انقلاب سيارته بالعبور بالقليوبية

لقى سائق مصرعه إثر اصطدام سيارته ربع نقل بأحد الأرصفة على الطريق الأوسطى دائرة قسم شرطة العبور فى القليوبية بعد بوابة تحصيل الرسوم اتجاه بلبيس وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

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تصادم سيارتين على طريق شبين القناطر قليوب دون إصابات في القليوبية

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى بالطريق الأوسطى دائرة القسم بعد بوابة تحصيل الرسوم اتجاه بلبيس.

وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيادة "على ع م" 55 سنة سائق على الطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بأحد الأرصفة أدى إلى انقلاب السيارة ووفاته متأثر بإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى وجرى نقل الجثة لمستشفى السلام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة التى تولت التحقيق.

من ناحية اخري اصيب 6 أشخاص فى مشاجرة بين طرفين بمنطقة عزبة علام دائرة قسم شرطة الخصوص فى القليوبية بسبب أولوية المرور واحتكاك سيارة سوزوكى فان ملك الطرف الأول بمركبة توك توك ملكية الطرف الثانى وتعدى كل من الطرفين بالضرب على الآخر وجرى ضبط طرفى المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغ من الأهالى بنشوب مشاجرة ومصابين بمنطقة عزبة علام دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "بهاء ص ف" 42 سنة ميكانيكى مصاب بجرح سطحى بفروة الرأس والكتف الأيمن و"ك ص ف" 25 سنة صاحب محل إكسسوارات مصاب بجرح سطحى بفروة الرأس و"رضا ص ف" 35 سنة عامل بناء مصاب بجرح سطحى بمقدمة فروة الرأس و"نادر ب ص" 18 سنة طالب مصاب بجرح سطحى بالكتف الأيمن.

وطرف ثان "عثمان ب ع" 39 سنة سائق مصاب بجرح سطحى بفروة الرأس والذراع الأيمن، و"محمد ع ب" 15 سنة طالب مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى، وزوجة الخامس "ك م أ" 37 سنة ربة منزل.

وذلك حال سير الأول بسيارة سوزوكى فان حدثت مشادة بينه وبين الخامس حال سيره بمركبة توك توك نتيجة حدوث احتكاك بين السيارة والتوك توك تطورت لمشاجرة تعدى كل منهم على الأخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات.

كما أمرت نيابة شبين القناطر في القليوبية بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها بندب الطب الشرعي لمناظرة جثة سباك عُثر عليه مشنوقا داخل حجرة بمنزله بقرية كفر الشوبك بمركز شبين القناطر، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث وتكليف البحث الجنائي بكشف غموض الواقعة وبيان انتحاره من عدمه.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد شديد، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بورود بلاغ من أهالي قرية كفر الشوبك بدائرة المركز بالعثور على جثة "م. م" متوفيا داخل مسكنه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين قيام المتوفى بشنق نفسه بحجرة منزله وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة التى تولت التحقيق.

من جانبها أمرت نيابة كفر شكر فى القليوبية بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، بضبط باقي عناصر تشكيل عصابي المتخذ من نهر النيل بزمام كفر شكر وكرًا لترويج المخدرات على المتاجرين والمدمنين وتجار التجزئة.

وقررت النيابة مناظرة الطب الشرعي لجثة عبد الله أحد أفراد التشكيل الذي لقي مصرعه عقب تبادل لإطلاق الرصاص، بين أفراد التشكيل وعدد من الخارجين عن القانون بسبب خلاف على تجارة المخدرات في المنطقة الواقعة بين محافظات الغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية،د بالقرب من قرية الصفين بمركز كفر شكر وتسليم الجثة لذويه عقب التعرف على شخصيته والتحفظ على آخر يتلقى العلاج بمستشفيي بنها الجامعي، بعد أن أصيب في تبادل إطلاق النيران بين تجار المخدرات بالمنطقة.

وكانت النيابة قد امرت بحبس ثالث جرى ضبطه في مكان الحادث، في أثناء محاولته الهروب في الزراعات، بدائرة مركز كفر شكر.

كانت منطقة قرية الصفين التابعة لمركز كفر شكر، قد شهدت في وقت سابق واقعة تبادل تجار مخدرات إطلاق الرصاص بينهم، في المنطقة الحدودية بين محافظات القليوبية والدقهلية والغربية والمنوفية، في النيل بكفر شكر التي أسفرت عن مصرع أحد تجار المخدرات وضبط 2 آخرين.

اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مركز شرطة كفر شكر، بورود بلاغ من أهالي قرية الصفين، بوجود إطلاق اعيرة نارية، بمنطقة نهر النيل في المنطقة الحدودية بين القليوبية والمنوفية والغربية، وفرار 3 أشخاص داخل زراعات القرية، ما أثار الرعب والخوف بين المواطنين.

على الفور انتقل اللواء محمد عناني، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وقوات الأمن بالتنسيق مع الأمن العام بوزارة الداخلية، وتقرر تشكيل فريق بحث من مباحث محافظات القليوبية والغربية والمنوفية والدقهلية، لكشف غموض الواقعة، وملاحقة باقي المتهمين في الواقعة وضبطهم.

كما تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالخانكة وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية متنوعة من المواد المخدرة وتحرر محضر بالواقعة وجرى حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود معلومات بتكوين 3 أشخاص تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في حيازة الأسلحة النارية والاتجار بالمواد المخدرة بنطاق دائرة المركز.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط "أمين.ر.أ" 30 عام عاطل و"مدحت.ع.ف" 31 عام عاطل سبق اتهامه في 2 قضية و"مصطفى.م.ع" 26 عام عاطل وبحوزتهم سلاح ناري بندقية خرطوش، و3 طلقات من ذات العيار و250 جرام من مخدر الهيدرو و300 جرام من مخدر الهيروين و400 جرام من مخدر الحشيش ومبلغ مالي 1290 جنيه، و4 هواتف محمولة واخطرت النيابة فتولت التحقيق

في وقت سابق مزق سائق جسد عامل ، فى مشاجرة بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب فى القليوبية ، بسبب خلافات الجيرة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية ، في ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصى، يفيد استقبال عامل مصابا بجرح طعنى نافذ بالظهر.

وبالفحص وسؤال المصاب "أحمد م إ" 20 سنة عامل مقيم سوارس- ميت حلفا دائرة المركز اتهم "محمد أ ح"، 36 سنة سائق بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة قليوب، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيق.