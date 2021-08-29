فوائد الجريب فروت للقلب والسكر والمناعة

الجريب فروت الأبيض من الفواكه الحمضية التي تتمتع بمذاق حلو ومر في آن واحد، وغنية بالعناصر الغذائية والألياف الطبيعية، ولها أكثر من فائدة عل أجهزة الجسم المختلفة، وأثبتت الكثير من الدراسات فعالية الجريب فروت في فقدان الوزن ونسف الدهون.

ونستعرض في هذا التقرير فوائد الجريب فروت المذهلة وفقًا لدراسات وأبحاث علمية، وعليك أن تتناوله بطريقة متوازنة وعدم الاكثار منهن فيكفي كوبًا واحدًا في اليوم، مع الرجوع إلى الطبيب المختص لحالتك الصحية، لمعرفة هل الجروب فروت يتناسب مع حالتك أم لا، يمكن التعرف على فوائد الجريب فروت ووفقا لما يتم البحث عنه وهو كالآتي :

فوائد الجريب فروت للمناعة

فوائد الجريب فروت للقلب

فوائد الجريب فروت للتخسيس

1- فوائد عصير الجريب فروت

يحتوي الجريب فروت على عناصر غذائية صحية للكبار والصغار، والأكثر استفادة من فوائده هم أصحاب الوزن الزائد.

1- منخفض السعرات الحرارية

بالرغم من احتواء الجريب فروت على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية التي لا غنى عنها إلا أنه منخفض السعرات الحرارية، ويعد من أقل الفواكه التي تحتوي على سعرات حرارية قليلة.

2- تقوية الجهاز المناعة

يحتاج الجسم في الوقت الحالي مع تفشي فيروس كورونا ومتحوراته مثل دلتا ودلتا بلس، إلى تناول الأطعمة والفواكه الصحية التي تساعد على تقوية المناعة ضد الأمراض والفيروسات، والجريب فروت من الفواكه الحمضية التي تحتوي على فيتامين C، الذي يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة معروفة بحماية خلاياك من البكتيريا والفيروسات الضارة، ويساعد على سرعة التعافي من نزلات البرد.

ويحتوي الجريب فروت على الكثير من الفتيامينات والمعادن التي تقوي المناعة بجانب فيتامين C، مثل فيتامين أ ، الذي ثبت أنه يساعد في الحماية من الالتهابات والعديد من الأمراض المعدية.

ويوفرأيضًا الجريب فروت أيضًا مجموعة من العناصر الغذائية مثل فيتامينات ب والزنك والنحاس والحديد، والتي تعمل جميعها معًا في الجسم لتعزيز وظيفة الجهاز المناعي، والتي تعمل كحاجز وقائي للعدوى.

3- السيطرة على الشهية

تحتوي فاكهة الجريب فروت على كمية مناسبة من الألياف الطبيعية التي تفيد الجهاز الهضمي والأمعاء والقولون العصبي، وتظهر الأبحاث أن اتباع نظام غذائي غني بالفاكهة الغنية بالألياف مفيد للحث على الشعور بالامتلاء.

واثبتت الأبحاث أن تناول كميات كافية من الألياف قد يساعدك تلقائيًا على تناول سعرات حرارية أقل على مدار اليوم عن طريق الحفاظ على شهيتك.

4- الوقاية من السكري

اثبتت الدراسات العلمية أن تناول الجريب فروت بانتظام يمنع مقاومة الأنسولين، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، حيث تحدث مقاومة الأنسولين عندما تتوقف خلاياك عن الاستجابة للأنسولين.

وأوضح التقرير أن الأنسولين هو هرمون ينظم العديد من العمليات في جسمك، تؤدي مقاومة الأنسولين في النهاية إلى ارتفاع مستويات الأنسولين والسكر في الدم، وهما عاملان خطران رئيسيان للإصابة بداء السكري من النوع 2.

قد يساعد تناول الجريب فروت في التحكم في مستويات الأنسولين وبالتالي لديه القدرة على تقليل احتمالية أن تصبح مقاومًا للأنسولين.

وأجرى الأطباء تجربة فعلية، أن الأشخاص الذين تناولوا نصف ثمرة جريب فروت طازجة قبل الوجبات انخفاضًا كبيرًا في مستويات الأنسولين ومقاومة الأنسولين، مقارنةً بالمجموعة التي لم تتناول الجريب فروت، ويرتبط تناول الفاكهة ككل بشكل عام بتحكم أفضل في نسبة السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

5- تحسين صحة القلب

نصح خبراء التغذية بتناول كوب من عصير الجريب فروت يوميا لتحسين صحة القلب، والوقاية من أمراض الأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

يحتوي الجريب فروت على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن مسؤول عن العديد من جوانب صحة القلب، توفر نصف حبة جريب فروت حوالي 5٪ من احتياجاتك اليومية من البوتاسيوم.

يرتبط تناول كمية كافية من البوتاسيوم بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك فقد ثبت أنه يقلل من خطر الوفاة من أمراض القلب.

كما تعزز الألياف الموجودة في الجريب فروت أيضًا صحة القلب، نظرًا لأن تناول كميات كبيرة من الألياف يرتبط بانخفاض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

وافادت الدراسات بتجربة الأشخاص الذين تناولوا الجريب فروت ثلاث مرات يوميًا لمدة ستة أسابيع من انخفاض كبير في ضغط الدم خلال فترة الدراسة، كما أظهروا تحسنًا في مستويات الكوليسترول الكلي ومستويات الكوليسترول الضار.

2- فوائد الجريب فروت للتخسيس

قال خبراء التغذية عن الجريب فروت أنه غذاء صديق لفقدان الوزن، يحتوي على الألياف الطبيعية التي تعزز الشعور بالشبع كما انه يحتوي على القليل من السعرات الحرارية، مع احتوائه على الكثير من الماء التي تساعد في إنقاص الوزن بشكل كبير وبطريقة طبيعية.

كما وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 91 شخصًا يعانون من السمنة المفرطة أن أولئك الذين تناولوا نصف ثمرة جريب فروت طازجة قبل الوجبات فقدوا وزنًا أكبر بكثير من أولئك الذين لم يتناولوا ذلك.

كما فقد الأشخاص في المجموعة التي تناولت الجريب فروت الطازج ما متوسطه 3.5 رطل (1.6 كجم) على مدار 12 أسبوعًا، بينما خسر المشاركون في المجموعة التي لم تتناول الجريب فروت أقل من رطل واحد (0.3 كجم) في المتوسط.

وجدت دراسات أخرى تأثيرات مماثلة في خفض الوزن، وجدت إحدى الدراسات أن المشاركين عانوا من انخفاض حجم الخصرعندما تناولوا الجريب فروت يوميًا مع وجباتهم.

3- فوائد الجريب فروت على الريق

ينصح خبراء التغذية أيضا بتناول الجريب فروت بإنتظام على الريق للإستفاده بأكبر كم من العناصر الغذائية التي بداخله، حيث يحتوي الجريب فروت على عدد قليل من مضادات الأكسدة المختلفة التي توفر فوائد صحية مختلفة، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

فيتامين ج: أحد مضادات الأكسدة القوية القابلة للذوبان في الماء والموجودة بكميات كبيرة في الجريب فروت، قد يحمي الخلايا من التلف الذي غالبًا ما يؤدي إلى أمراض القلب والسرطان.

بيتا كاروتين: يتم تحويله إلى فيتامين أ في الجسم ويعتقد أنه يساعد في تقليل مخاطر بعض الحالات المزمنة ، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والاضطرابات المرتبطة بالعين مثل الضمور البقعي.

اللايكوبين: معروف بقدرته المحتملة على منع تطور أنواع معينة من السرطان، وخاصة سرطان البروستاتا، قد يساعد أيضًا في إبطاء نمو الأورام وتقليل الآثار الجانبية لعلاجات السرطان الشائعة.

الفلافانونات: لقد ثبت أن خصائصها المضادة للالتهابات تقلل من ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

المصادر

healthline