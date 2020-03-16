7 فوائد لتناول جريب فروت.. أهمها حمايتك من الكورونا

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال، عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد تناول جريب فروت ،خاصة لاحتوائه على فيتامين سي الذى يحمى من الإصابة بمرض الكورونا.





1) غنيٌ جدًّا بعناصر ضرورية لصحة وسلامة الجسم؛ كالكالسيوم، والحديد، والفسفور، والمنغنيز. كما يحارب السرطان وانتشاره في الجسم بسبب وجود حمض الفوليك.

2) أغنى العصائر بفيتامين A الضروري للنّظر، والّذي يُعطي المظهر الشاب للبشرة، ويحارب مظاهر تقدّم سن البشرة.

3) يعمل على غسل الجهاز الهضمي وتنشيط الكبد ومنع تراكم الدهون على الكبد.

4) تعمل الياف البكتين فيه على إذابة الكولسترول في الأوعية،مما يحارب مرض الكولسترول وتصلّب الشرايين.

5) يستعمل في وصفات التنحيف وإنقاص الوزن،؛ فهو يساعد على حرق الدهون بحيث يتمّ تناوله قبل كلّ وجبة.

6) تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر النفسي وتخفيف الشعور بالإجهاد والإعياء، وخاصّةً و يساعد على النوم الهادىء.

7) يقلّل من احتباس الماء في القدمين ويمنع تورّمهما عند الحامل، ويمنع الشعور بألم القدمين وصعوبة الوقوف لديها.



