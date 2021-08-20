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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لن تتوقع الآثار الجانبية.. مخاطر تناول فيتامين سي بكثرة على الصحة

صدى البلد

عادة ما يكون فيتامين سي آمنًا حتى عند تناوله بجرعات عالية، ومع ذلك ، قد يعاني الأشخاص في بعض الأحيان من آثار جانبية خفيفة نتيجة تناول فيتامين سي ، مثل عدم الراحة في الجهاز الهضمي. 

فيتامين سي أساسي لجسم الإنسان، كما إنه مضاد للأكسدة ، ويساعد في مجموعة من العمليات المهمة ، بما في ذلك خفض ضغط الدم ، ومكافحة الالتهابات ، وإنتاج الكولاجين .

 

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لا ينبغي أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي بشكل متكرر إلى أي مشاكل صحية، ومع ذلك ، فإن تناول الكثير من فيتامين سي من خلال المكملات الغذائية يمكن أن يسبب آثارًا جانبية.

في البالغين ، البدل الغذائي الموصى به من فيتامين سي 90 ملليجرام للذكور و 75 ملليجرام للإناث.

قد يعاني البالغون الذين يتناولون أكثر من 2000 مجم من فيتامين سي يوميًا من آثار جانبية.

عندما يأخذ الشخص أكثر من الحد الموصى به من فيتامين سي ، فقد يعاني من اضطرابات هضمية خفيفة، يمكن أن تحدث هذه إذا كان فيتامين سي الذي لا يمتصه الجسم يسبب تهيجًا في الجهاز الهضمي.

الآثار الجانبية للإفراط في تناول فيتامين سي

تشمل الآثار الجانبية للإفراط في تناول فيتامين سي ما يلي:

إسهال
غثيان
تقلصات في المعدة
النفخ
الانزعاج العام في البطن
لا يمتص الجسم كل فيتامين سي الذي يحصل عليه من المكملات.

المصدر medicalnewstoday

 

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