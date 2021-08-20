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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحميك من 20 مرضا.. تعرف على فوائد تناول المياه على الصحة

فوائد المياه
فوائد المياه

تعد المياه من أساسيات الحياة للعيش، ومع ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يصاب الكثير من الأشخاص بـ ضربة شمس أو أمراض أخرى بسبب الشمس القوية والحرارة العالية، وقلة تناول المياه على مدار اليوم.

وحذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة  بضرورة شرب المياه بوفرة  مع ارتفاع درجة حرارة الجو .

• المياه مادة عجيبة تلعب دوراً هاماً لاستمرار حياة الكائنات ، وهو أساسى لسوائل الإنسان و الحيوانات و النبات. 
• يشكل الماء 70% من وزن الرضع، و 65 % من وزن الأطفال ، و  60% من وزن البالغين ، و 90% من حجم البلازما ، التى تشكل 55% من حجم الدم  ، و 73 % من وزن العضلات، و 99.5% من اللعاب الذي يفرز منه  الشخص البالغ حوالى لتر إلى لترين ، و 98.2 % من الدموع ، و 96 % من البول ، و 99 %  من العرق  .

 

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فوائد تناول المياه على الصحة


• يحتاج الإنسان البالغ حوالى 3 لترات من الماء يوميًا. 
• غياب شرب المياه له  آثار سلبية على الصحة. 
1. للمناعة
2. حيوية الأنسجة
3. التخلص من البلغم 
4. التخلص من  الإفرازات المخاطية 
5.  الهضم 
6. امتصاص الطعام 
7. إخراج السموم من الجسم 
8.  تنظيم درجة حرارة  الجسم 
9. قيام الدم بوظائفه
10. امتصاص الصدمات خلال المجهود خاصة مع الجرى و المشى 
11.  تليين المفاصل
12. الحفاظ على شكل الجسم
13. كفاءة الأجهزة التناسلية
14. الحمل ، و حماية و سلامة الجنين .
15. الماء هام لتنظيف الفم 
16. هام للعينين 
17. هام للأنف
18. يحافظ على حيوية الجلد 
19. يحافظ على سلامة الأغشية المخاطية التي تعتبر خطوط دفاع مناعية متينة .
20. الماء هام للمخ 
 

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