عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تريح 8.1 مليار جنيه بختام تعاملات أول سبتمبر

البورصة المصرية -
البورصة المصرية - صورة أرشيفية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، أول جلسات شهر سبتمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.. بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 741.125 مليار جنيه.


وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.26%، ليغلق عند مستوى 11283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 2513 نقطة.

txt

العمل الدولية: أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم يفتقرون للحماية الاجتماعية

txt

أمازون تعلن عن وظائف في مصر.. الشروط وطريقة التقديم

زاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 13666 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 4416 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 3001 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 4015 نقطة.

البورصة البورصة المصرية مشتريات المستثمرين الأسهم القيادية رأس المال السوقي مؤشرات البورصة

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: بناء الوعي الصحيح يبدأ بنبذ مفاهيم الفرق الضالة ومحاربتها

البورصة تريح 8.1 مليار جنيه بختام تعاملات أول سبتمبر

الداخلية تكشف حقيقة إختفاء طفل من ذوى الإحتياجات الخاصة بالإسماعيلية

العالمية للأرصاد الجوية: 3.64 تريليون دولار خسائر كوارث الطقس خلال 50 سنة

بفرمان البدري.. زيزو خليفة صلاح فى تشكيل منتخب مصر والشحات بديلا

أمازون تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وأنجولا بتصفيات كأس العالم

طارق شوقي : طلاب 4 ابتدائي في العام الدراسي الجديد سيستفيدون من تطوير التعليم

استياء داخل منتخب مصر بسبب تهرب مصطفى محمد قبل مواجهة أنجولا

جالاتا سراي ضحك على الزمالك.. ميدو يكشف تفاصيل جديدة في أزمة مصطفى محمد

بدءا من اليوم.. البترول تحذر المواطنين بشأن فاتورة الغاز المنزلي لشهر سبتمبر|تفاصيل

الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة سرقة الآثار في القانون

كاف يؤجل كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

صداع فى رأس البدري .. 5 لاعبين يعمقون جراح المنتخب قبل مواجهة أنجولا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

الحرب تحتدم في إثيوبيا.. آبي أحمد يمزق تيجراي ونزوح ملايين السكان

الأسعار وكيف تحمي نفسك من البلطجة.. معلومات عن قانون السايس.. فيديوجراف

فيديو جراف.. تحارب الإنيميا.. وزارة الصحة تعدد مزايا التغذية المدرسية الجديدة

فيديوجراف.. أخطر من كورونا.. تفشي فيروس جديد مجهول في الهند

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ