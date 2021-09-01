أمازون تعلن عن وظائف في مصر.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت شركة أمازون Amazon العالمية، عن إطلاق موقع أمازون مصر رسميا، لتوفير تجربة تسوق مميزة للمصريين، من خلال إتاحة العديد من الخيارات من المنتجات والخدمات لتوفير وتوصيل المنتجات بطريقة أسرع وبأفضل الأسعار.

وتقدم عملاقة التجارة الإلكترونية أمازون، العديد من الخدمات المختلفة عبر موقع الويب الجديد بـ أمازون مصر Amazon.eg، لتوفير تجربة تسوق مميزة مع تشكيلة واسعة من المنتجات المحلية والعالمية.

وعبر موقعها الإلكتروني، طرحت أمازون عددًا كبيرًا من فرص العمل المتاحة في مصر في تخصصات مختلفة.

وظائف أمازون الجديدة

ومن بين الوظائف التي تطرحها أمازون موظف خدمة عملاء، يُشترط إجادته اللغة الإنجليزية ومهارت التواصل (كتابة وتحدثًا) والقدرة على العمل ضمن فريق، واستخدام الحاسب الآلي، والقدرة على التعامل مباشرة مع العملاء.

وتطلب أمازون أيضًا مهندسي تكنولوجيا معلومات (IT) يشترط حصولهم على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال متعلق بتكنولوجيا المعلومات. ومن الضروري أن يتمتع المتقدمين للوظيفة بمهارات تنظيمية وتخطيطية وقدرة على تحديد الأولويات، بالإضافة إلى مهارات اتصال شفهية وكتابية ممتازة.

كما تطرح أمازون وظيفة مدير تدريب، يُشترط في المتقدم لشغلها إجادة االلغتين الإنجليزية والعربية، ومهارات الاتصال المنطوقة والمكتوبة، وأن يكون ذا خبرة 4 سنوات على الأقل في مجال التدريب، منهم سنتان على الأقل كمدير تدريب، ويجب أيضًا أن يتمتع بخبرة سابقة في قيادة مشاريع معقدة كبيرة ومتعددة المسارات وسريعة الحركة.

ومن بين الوظائف المطلوبة في أمازون مهندس تطوير برمجيات (مستعد للانتقال والعمل في بولندا على نفقة الشركة)، ويشترط في المتقدم أن يكون حاصلًا على درجة بكالوريوس أو ماجستير في علوم الكمبيوتر أو خبرة معادلة، وأن تكون لديه خبرة سنتان على الأقل في مجال تطوير البرمجيات، وإتقان لغة برمجية حديثة واحدة على الأقل مثل (Java) و(C/C++) و(C#)

كذلك تطرح أمازون وظيفة خبير تحليل مالي، يشترط حصوله على درجة البكالوريوس في التمويل أو المحاسبة، وتمتعه بخبرة 4 سنوات على الأقل في مجال الأعمال (البيزنس) وتمويل العمليات، وخبرة في إعداد التقارير المالية.

والوظائف المذكورة ليست الوظائف الوحيدة المطروحة لدى شركة أمازون، فالأخيرة تطرح عددًا كبيرًا من الوظائف يمكن لمن يهمه الأمر مراجعتها والاطلاع عليها عبر موقع الشركة.