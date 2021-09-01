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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أمازون تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية.. تفاصيل

أمازون
أمازون

تعد شركة أمازون Amazon، أحد أكبر متاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في العالم من حيث قيمتها السوقية، وبدأت نشاطها عام 1994 بمدينة سياتل الأمريكية، كمنصة إلكترونية لبيع الكتب فقط.

وذكر موقع "emerj"، أن شركة أمازون أصبحت خلال عام 2020، اسما معروفا يقدم المزيد من  المنتجات والخدمات المتنوعة، ويتمثل معظم صافي إيرادات الشركة، من بيع منتجات التجزئة عبر الإنترنت، تليها خدمات بائع التجزئة التابع لجهات خارجية، إلى جانب خدمات Amazon Web Services، وخدمات الاشتراك.

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وتمتاز خدمات أمازون باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الناضجة عبر التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، والتخزين، وأكثر من ذلك.

وخلال مقابلة مع جمعية الإنترنت أشار جيف بيزوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، إلى بعض الجهود التي تبذلها شركته، مؤكداً أنه بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها الشركة فإن الغالبية العظمى من استثماراتها تذهب لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وبما أن العديد من الجهود تستثمر بالفعل في تكنولوجيا التعلم الآلي التي تعتمد عليها خدمات أمازون مؤخرا، مثل نتائج البحث المحسنة، وتوصيات المنتجات المحسنة للعملاء، وتحسين التنبؤ بإدارة المخزون، والعديد الأشياء الأخرى.


 الذكاء الاصطناعي و التجارة الإلكترونية


1. توصيات المنتج المخصصة: العلم وراء خوارزمية توصية المنتج من أمازون، وكيف يتم دمجها في كل جزء تقريبا من بدءا من عمليات الشراء إلى مرحلة اكتشاف المنتج إلى وصولا للمستهلك.

حيث تقدم أمازون توصيات منتجات مخصصة كأسلوب تسويقي يمكن الشركة من الاستمرار في الفوز بحصة سوقية أكثر أهمية، والاستمرا في جعل إرضاء العملاء كمهمة أولى من خلال توقع احتياجاتهم بدقة من خلال توصيات المنتج المخصصة، لتشغيل خوارزمية توصياتهم، تستخدم أمازون التصفية التعاونية من عنصر إلى عنصر.

2. التسوق الصوتي الذي يدعم إليكسا Alexa: أتاحت شركة أمازون تجربة تسوق فريدة، لن يحتاج فيها المستهلك إلى استخدام اليدين للامساك بالهاتف للبحث عن المنتج المراد شراءؤه، وذلك عن طريق تدريب المساعد الصوتي إليكسا Alexa، باستخدام التعلم الآلى على تفسير احتياجات العملاء والتنبؤ بها بشكل أفضل.

وتدعي عملاقة التجارة الالكترونية أن مساعدها الصوتي إليكسا Alexa، يسمح للمستخدمين بالعثور على المنتجات وشرائها باستخدام الأوامر الصوتية بدلا من النقر فوق شاشة الهاتف الذكي، ووفقا لشركة أمازون فإن ذلك يسمح للعملاء بالتحكم في تجربة الشراء الخاصة بهم والسداد أيضا دون استخدام اليدين.

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