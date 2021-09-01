عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أين يذهب رصيد العملاء على «سوق. كوم» بعد إطلاق موقع أمازون الجديد؟!

أمازون وسوق. كوم
أمازون وسوق. كوم

التسوق الإلكتروني أصبح في الآونة الأخيرة أكثر ما يعتمد عليه الأشخاص في قضاء حاجتهم من شراء المنتجات، لكن يأخذ الكثيرون خطوة التسوق الإلكتروني من مواقع موثوقة فقط، خوفًا من حالات الاحتيال، وعدم جودة المنتجات.

وعلى مدار أكثر من 11 عاما، كان موقع "سوق. كوم" من أكثر المواقع الإلكترونية التي يتعامل معها الأشخاص لاقتناء جميع السلع والمنتجات، لكن بعد إعلان شركة أمازون العالمية إطلاق منصتها الجديدة للتجارة الإلكترونية رسميًا في مصر، بدلاً من "سوق. كوم"، أصبح هناك العديد من التساؤلات التي تجول في خاطرنا.

مصير الرصيد والطلبيات السابقة

يتساءل مستخدمو موقع "سوق. كوم" عن مصير أرصدتهم وطلباتهم السابقة والبيانات الخاصة بهم على الموقع، ماذا سيحل بهم، بعد إطلاق الموقع الجديد، لتجيب شركة “أمازون” مطمئنة عملاءها أن جميع الأرصدة والبيانات ستنتقل كما هي للموقع الجديد، وأن الطلبات السابقة ستصل في موعدها المحدد على الموقع السابق.

 

شركة Amazon تطلق رسميا موقع أمازون مصر

ما يميز أمازون الجديد

تسعى شركة أمازون لتطوير مواقعها بشكل مستمر، لإرضاء عملائها، فجاء موقع أمازون مصر الجديد، يجمع بين ما يقدمه موقع "سوق. كوم" وإمكانيات أمازون العالمية، حيث سيتوفر من خلاله الملايين من الماركات والمنتجات العالمية عالية الجودة، بما في ذلك الإلكترونيات، الملابس، أدوات المنزل والمطبخ، ومنتجات السوبر ماركت وغيرها.

وعن خيارات الدفع، سيوفر الموقع خيارات دفع متنوعة باستخدام بطاقات الائتمان والخصم المباشر والدفع نقدًا عند الاستلام، مع تقديم خدمة توصيل سريعة وموثوقة.

وظائف جديدة 

بالتزامن مع إطلاق موقع أمازون مصر الجديد، أعلنت شركة أمازون عن عشرات الوظائف الشاغرة للمصريين، تضم 90 وظيفة بدوام كامل في مجالات مختلفة، حيث تشمل الوظائف المتاحة لدى الشركة "مهندسي تطوير البرمجيات وتقنية المعلومات، ومشرفي محطة الوردية الوسطى، ورئيس السياسة العامة، ومدير برامج جديدة، وعدد كبير من المتدربين الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة العمليات".

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الشركة تستثمر أكثر من مليار جنيه في مصر، وتوفر ما زيد على 3000 وظيفة، وتمتلك أكثر من 15 محطة توصيل على مستوى الدولة، حيث تحتل السوق المصرية المرتبة الأولى من حيث استثمارات أمازون في القارة الأفريقية.

أمازون وتوفير عشرات الوظائف| حقائق لا تعرفها عن الشركة ومؤسسها

افتتاح مركز لوجيستي في مصر

في خطوة تعزز استثمارات عملاقة للتجارة الإلكترونية في مصر، افتتحت شركة أمازون العالمية مركزها اللوجيستي في مصر، والذي يعد الأول من نوعه في أفريقيا، حيث افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بحضور العديد من الوزراء، مؤكدًا سعي الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة مختلف المشروعات في جميع القطاعات.

ويقع هذا المركز على مساحة 28 ألف متر مربع، ويُعد جزءًا من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية، ويستهدف تجربة تسوق وتوصيل أكثر سرعة لتلبية طلبات عملاء التسوق عبر الإنترنت، فضلاً عن تسهيله لتقديم المزيد من المنتجات إلى شريحة أكبر من العملاء في مصر، أكثر من أي وقت مضى، وذلك وفقًا لما قاله رونالدو مشحور نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان مصري.

 

التسوق الالكترونى سوق كوم أمازون الرصيد الطلبيات بطاقات الائتمان خدمة توصيل

ترشيحاتنا

العالمية للأرصاد الجوية: 3.64 تريليون دولار خسائر كوااث الطقس خلال 50 عام

بفرمان البدري.. زيزو خليفة صلاح فى تشكيل منتخب مصر والشحات بديلا

أمازون تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية.. تفاصيل

الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة سرقة الآثار في القانون

فورد تستعد لإطلاق فوكس ST بـ "فيس ليفت" جديد

أمازون تعلن عن وظائف في مصر.. الشروط وطريقة التقديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وأنجولا بتصفيات كأس العالم

طارق شوقي : طلاب 4 ابتدائي في العام الدراسي الجديد سيستفيدون من تطوير التعليم

استياء داخل منتخب مصر بسبب تهرب مصطفى محمد قبل مواجهة أنجولا

جالاتا سراي ضحك على الزمالك.. ميدو يكشف تفاصيل جديدة في أزمة مصطفى محمد

بدءا من اليوم.. البترول تحذر المواطنين بشأن فاتورة الغاز المنزلي لشهر سبتمبر|تفاصيل

صداع فى رأس البدري .. 5 لاعبين يعمقون جراح المنتخب قبل مواجهة أنجولا

كاف يؤجل كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

الحرب تحتدم في إثيوبيا.. آبي أحمد يمزق تيجراي ونزوح ملايين السكان

الأسعار وكيف تحمي نفسك من البلطجة.. معلومات عن قانون السايس.. فيديوجراف

فيديو جراف.. تحارب الإنيميا.. وزارة الصحة تعدد مزايا التغذية المدرسية الجديدة

فيديوجراف.. أخطر من كورونا.. تفشي فيروس جديد مجهول في الهند

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ