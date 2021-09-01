أين يذهب رصيد العملاء على «سوق. كوم» بعد إطلاق موقع أمازون الجديد؟!

التسوق الإلكتروني أصبح في الآونة الأخيرة أكثر ما يعتمد عليه الأشخاص في قضاء حاجتهم من شراء المنتجات، لكن يأخذ الكثيرون خطوة التسوق الإلكتروني من مواقع موثوقة فقط، خوفًا من حالات الاحتيال، وعدم جودة المنتجات.

وعلى مدار أكثر من 11 عاما، كان موقع "سوق. كوم" من أكثر المواقع الإلكترونية التي يتعامل معها الأشخاص لاقتناء جميع السلع والمنتجات، لكن بعد إعلان شركة أمازون العالمية إطلاق منصتها الجديدة للتجارة الإلكترونية رسميًا في مصر، بدلاً من "سوق. كوم"، أصبح هناك العديد من التساؤلات التي تجول في خاطرنا.

مصير الرصيد والطلبيات السابقة

يتساءل مستخدمو موقع "سوق. كوم" عن مصير أرصدتهم وطلباتهم السابقة والبيانات الخاصة بهم على الموقع، ماذا سيحل بهم، بعد إطلاق الموقع الجديد، لتجيب شركة “أمازون” مطمئنة عملاءها أن جميع الأرصدة والبيانات ستنتقل كما هي للموقع الجديد، وأن الطلبات السابقة ستصل في موعدها المحدد على الموقع السابق.

ما يميز أمازون الجديد

تسعى شركة أمازون لتطوير مواقعها بشكل مستمر، لإرضاء عملائها، فجاء موقع أمازون مصر الجديد، يجمع بين ما يقدمه موقع "سوق. كوم" وإمكانيات أمازون العالمية، حيث سيتوفر من خلاله الملايين من الماركات والمنتجات العالمية عالية الجودة، بما في ذلك الإلكترونيات، الملابس، أدوات المنزل والمطبخ، ومنتجات السوبر ماركت وغيرها.

وعن خيارات الدفع، سيوفر الموقع خيارات دفع متنوعة باستخدام بطاقات الائتمان والخصم المباشر والدفع نقدًا عند الاستلام، مع تقديم خدمة توصيل سريعة وموثوقة.

وظائف جديدة

بالتزامن مع إطلاق موقع أمازون مصر الجديد، أعلنت شركة أمازون عن عشرات الوظائف الشاغرة للمصريين، تضم 90 وظيفة بدوام كامل في مجالات مختلفة، حيث تشمل الوظائف المتاحة لدى الشركة "مهندسي تطوير البرمجيات وتقنية المعلومات، ومشرفي محطة الوردية الوسطى، ورئيس السياسة العامة، ومدير برامج جديدة، وعدد كبير من المتدربين الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة العمليات".

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الشركة تستثمر أكثر من مليار جنيه في مصر، وتوفر ما زيد على 3000 وظيفة، وتمتلك أكثر من 15 محطة توصيل على مستوى الدولة، حيث تحتل السوق المصرية المرتبة الأولى من حيث استثمارات أمازون في القارة الأفريقية.

افتتاح مركز لوجيستي في مصر

في خطوة تعزز استثمارات عملاقة للتجارة الإلكترونية في مصر، افتتحت شركة أمازون العالمية مركزها اللوجيستي في مصر، والذي يعد الأول من نوعه في أفريقيا، حيث افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بحضور العديد من الوزراء، مؤكدًا سعي الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة مختلف المشروعات في جميع القطاعات.

ويقع هذا المركز على مساحة 28 ألف متر مربع، ويُعد جزءًا من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية، ويستهدف تجربة تسوق وتوصيل أكثر سرعة لتلبية طلبات عملاء التسوق عبر الإنترنت، فضلاً عن تسهيله لتقديم المزيد من المنتجات إلى شريحة أكبر من العملاء في مصر، أكثر من أي وقت مضى، وذلك وفقًا لما قاله رونالدو مشحور نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان مصري.