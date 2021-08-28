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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أمازون تعرض عشرات الوظائف ومنح التدريب داخل مصر .. تفاصيل

أمازون تعرض عشرات
أمازون تعرض عشرات الوظائف ومنح التدريب داخل مصر

أعلنت شركة Amazon أمازون الأمريكية عن عدد كبير من الوظائف داخل مصر في إطار نية الشركة للتوسع بشكل في الأسواق المصرية بالإضافة إلى سعيها إلى تصنيع منتجاتها وتخزينها داخل مصر. 


وعرضت شركة أمازون عشرات الوظائف على موقعها الرسمي في بند الوظائف الخاصة بمصر ، حيث تتطلب الشركة عدد كبير من الخبرات في مجالات المحاسبة والمبيعات ومهندسي الكمبيوتر وكاتبى المحتوى باللغات الأجنبية منها الفرنسية. 

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كما تطلب الشركة مهندسين في مجال السوفت وير و البرمجيات ومشرفين ومديرى برامج، كما تطلب الشركة أيضا عددا كبيرا من المتدربين الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة العمليات. 


وتعتزم شركة أمازون تعزيز تجارتها في الأسوق المصرية حيث من المقرر أن يتم إطلاق موقع أمازون مصر قريبا بدلا من موقع سوق دوت كوم المملوكة للشركة. 


وتعتبر استراتيجية الشركة للتوسع في مصر، هى امتداد لخطتها منذ عام 2017 عندما قامت بشراء موقع سوق للتسويق الإلكترونى، ليصبح واحدا من أهم المواقع التى تتم من خلالها عمليات الشراء الكترونيا داخل مصر.

 

وكانت أعلنت شركة أمازون منذ ساعات  إتاحة نظام التقسيط لعملائها من خلال خدمة جديدة وهي "الشراء الآن والدفع لاحقا" كأول خيار لسداد الأقساط تقدمه الشركة لعملائها على الإطلاق منذ نشأتها. 


وقالت شركتا أمازون و Affirm  في بيان إن خيار الشراء الآن والدفع لاحقًا سيكون متاحًا لبعض عملاء أمازون في الولايات المتحدة مع طرح أوسع في الأشهر المقبلة. 


كيفية الوصول لوظائف أمازون في مصر 


ويمكن التقديم على الوظائف المعروضة من شركة أمازون Amazon للراغبين داخل مصر من خلال هذا الرابط    
 

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