حيلة غريبة من أمازون لمراقبة موظفيها منعا من تسريب بيانات العملاء الشخصية

كشفت تقارير أن شركة أمازون الأمريكية Amazon، ستتبع حيلة ذكية وغريبة بعض الشئ لمراقبة الموظفين العاملين لديها، وذلك للتأكد من أن الموظفين يقومون بحماية بيانات العملاء وعدم تسريب البيانات الشخصية لديهم.



وبحسب موقع Engadget فإن وثيقة داخلية من شركة أمازون تشير إلى نية الشركة في استخدام برامج معينة تعتمد على البيانات البيومترية التي تستطيع اكتشاف بصمة اليد أو التعرف على وجه الموظفين وتراقب كيفية استخدامهم للوحات المفاتيح والماوس لمنع تسريب بيانات العملاء.

وتشير التقارير إلى أن شركة أمازون تميل إلى استخدام هذه البرامج والتقنيات من شركة تسمى BehavioSec ، حيث تعتمد البرامج بشكل أساسي على التحقق من وإنشاء ملف تعريف لكيفية قيام الموظف بكتابة واستخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة به.



كما ستقوم الشركة باستخدام برامج الموظفين و الملفات الشخصية التي قامت بإنشائها لهم على هذه البرامج للتحقق من عدم اختراق جهاز الموظفين، ثم تقوم بمراقبة سلوكه أثناء العمل.



وداخل الوثيقة تبرر أمازون أنها بحاجة إلى مثل هذا البرنامج لمكافحة التهديدات الأمنية المختلفة، حيث تشير الشركة إلى أربع حالات على الأقل حدد فيها فريقها الأمني حوادث قام فيها شخص ما بالتظاهر بأنه وكيل خدمة للحصول على بيانات العميل.



وصرحت شركة أمازون في الوثيقة بأن : "لدينا فجوة أمنية لأنه ليس لدينا آلية موثوقة للتحقق من أن المستخدمين هم من يدعون أنهم هم".



ومع وجود المزيد من موظفي أمازون الذين يعملون عن بعد بسبب وباء كورونا ، فإن الشركة تشعر بالقلق أيضًا من ارتفاع مخاطر "استخراج البيانات".



و تشير أمازون إلى عدة سيناريوهات افتراضية تريد حماية نفسها منها ، بما في ذلك سيناريو ينسى فيه موظف خدمة العملاء قفل جهاز الكمبيوتر الخاص به ، ليأتي شخص ما ويقوم بسرقة البيانات.



وقال كيلي نانتل ، مدير العلاقات الإعلامية في شركة أمازون ، لموقع Engadget إن : "الحفاظ على أمن وخصوصية بيانات العملاء والموظفين من بين أولوياتنا القصوى".



وأضاف "على الرغم من أننا لا نشارك تفاصيل حول التقنيات التي نستخدمها ، فإننا نستكشف باستمرار ونختبر طرقًا جديدة لحماية البيانات المتعلقة بالعميل مع احترام خصوصية موظفينا، ونقوم بذلك مع التزامنا أيضًا بقوانين ولوائح الخصوصية المعمول بها" .

