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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقارير: أمازون تبدأ في قبول بيتكوين كعملة للدفع بحلول نهاية العام الحالي

أمازون تبدأ في قبول
أمازون تبدأ في قبول بيتكوين كعملة للدفع بحلول نهاية العام ال

كشفت تقارير أن شركة أمازون الأمريكية تخطط لقبول الدفع الخاصة بعمليات الشراء داخل موقعها بعملة البيتكوين المشفرة وذلك بحلول نهاية عام 2021، في ظل تنامي سريع لسوق العملاق المشفرة في الأسواق العالمية. 


وبحسب تقرير من موقع Gizmodo فإن مصادر مسئولة من داخل شركة أمازون قد صرحت لصحيفة لندن سيتي إيه إم بأن الشركة ستبدأ تدريجيا قبول الدفع بعملة بيتكوين كعملة للشراء بحلول نهاية العام الحالي 2021 . 

 

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وأضاف المسئول إن عملية الدفع ببيتكوين "جزء كامل وجيد للمناقشة وجزء لا يتجزأ من الآلية المستقبلية لكيفية عمل أمازون"، مضيفا أنه من المحتمل أن يتم إضافة عملات مشفرة أخرى للشراء من على أمازون. 


وفقا للمصادر فإن عملة البيتكوين ستكون الأولى من بين ما يقرب من ثماني عملات مشفرة ستبدأ أمازون في قبولها ، بما في ذلك عملات مثل الإيثيريوم والكاردانو و "بيتكوين كاش" . 
وأشار المصدر إلى أن خطط أمازون كانت قيد التنفيذ منذ عام 2019 "وأن الأمر لن يستغرق وقتًا طويلاً" حتى تقبل الشركة العملات المشفرة الأخرى. 


ولم ترد أمازون على موقع Gizmodo بشأن تأكيد هذه الاحتمالية من عدمه. 
يأتي ذلك فى الوقت الذي يتنامي فيه استخدام العملة المشفرة حيث أصبحت السلفادور أول دولة تتبنى عملة البيتكوين كعملة قانونية، وأن مشرعين في الكونغرس صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح قانون البيتكوين.

 

وفي سياق آخر كانت أمازون قد كشفت أنها مستمرة في عمليات حذف وإزالة التعليقات والتقييمات الوهمية على متجرها حيث حذفت أكثر من 200 مليون تقييم وهمي العام الماضي، وذلك بعد اتهامها من قبل عد من المنظمات والهيئات القانونية بترك هذه التقييمات المضللة على موقعها الإلكتروني.  

 

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