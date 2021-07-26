بعد التحقيق معها.. أمازون تؤكد حذف 200 مليون تقييم وهمي على موقعها

كشفت عملاق التسوق الإلكتروني شركة أمازون الأمريكية أنها مستمرة في عمليات حذف وإزالة التعليقات والتقييمات الوهمية على متجرها حيث حذفت أكثر من 200 مليون تقييم وهمي العام الماضي، وذلك بعد اتهامها من قبل عد من المنظمات والهيئات القانونية بترك هذه التقييمات المضللة على موقعها الإلكتروني.

وبحسب موقع Notebookcheck شركة أمازون قامت بطرد عدد من الشركات والعلامات الصينية لقيامها بوضع تقييمات وهمية على منتجاتها، كما تعمل على حذف عدد هائل من هذه التقييمات والمراجعات المزيفة والتي تعطي انطباعا غير حقيقيا للمشترين.



وتواجه شركة أمازون ضغوطا هائلة بسبب التقييمات الوهمية بعدما أطلقت هيئة تنظيم المنافسة في المملكة المتحدة تحقيقًا رسميًا معها حيث تقوم الهيئة بفحص ومواجعة التقييمات الموجودة على موقعها والتأكد من إذا كانت هذه التقييمات مزيفة أم حقيقية.



كما يتم التحقيق مع عدد من شركات التكنولوجيا في بعض الدول مثل ألمانيا التي رفعت أكثر من 30 دعوى قضائية ضد الشركات المشبوهة التي تقف وراء معظم التقييمات الوهمية.



ومنذ أيام قامت شركة آبل الأمريكيةبإزالة تطبيق Fakespot من على متجرها App Store والذي يعمل على كشف التقييمات الوهمية والمزيفة على المواقع التجارية ، وذلك بعد أن تلقت عددا من الشكاوى من شركة أمازون تفيد بأن التطبيق يعمل بشكل غير دقيق.



وصرح الرئيس التنفيذي لشركة Fakespot المالكة للتطبيق، سعود خليفة إن خطوة إزالة التطبيق من على App Store أخذ حوالي شهرا من المناقشات إلى أن انتهت لهذه النتيجة.



وفي بيان لها قالت شركة أمازون "إن تطبيق Fakespot تزود العملاء بمعلومات مضللة حول البائعين والمنتجات كما أنها تضر بأعمال البائعين لدينا" .



يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق المال ، في بيان: "نحن نحقق في مخاوف من أن شركتي جوجل وأمازون لم تفعلا ما يكفي لمنع أو إزالة المراجعات المزيفة لحماية العملاء والشركات الصادقة".

