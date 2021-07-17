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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

تطبيق لكشف المراجعات الوهمية يحرج أمازون وآبل تزيله وتحقيق بريطاني قائم.. ما القصة؟

تطبيق لكشف المراجعات
تطبيق لكشف المراجعات الوهمية يحرج أمازون وآبل تزيله وتحقيق ب

قامت شركة آبل الأمريكية، أمس، بإزالة تطبيق Fakespot من على متجرها App Store والذي يعمل على كشف التقييمات الوهمية والمزيفة على المواقع التجارية ، وذلك بعد أن تلقت عددا من الشكاوى من شركة أمازون تفيد بأن التطبيق يعمل بشكل غير دقيق.  

 

وبحسب موقع CNET فإن شركة أمازون قالت إن التطبيق غير دقيق ويخلق مخاطر أمنية بالغة بالنسبة للمستخدمين، فيما قال تطبيق Fakespot إن شركة أمازون تخشى أن يكشف تطبيقها عن مراجعاتها المزيفة.

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وصرح الرئيس التنفيذي لشركة Fakespot المالكة للتطبيق، سعود خليفة إن خطوة إزالة التطبيق من على  App Store أخذ حوالي شهرا من المناقشات إلى أن انتهت لهذه النتيجة.  

 
وفي بيان لها قالت شركة أمازون "إن تطبيق  Fakespot تزود العملاء بمعلومات مضللة حول البائعين والمنتجات كما أنها تضر بأعمال البائعين لدينا" . 


وأضافت أنه عندما يقوم تطبيق Fakespot  بتصنيف المنتجات والبائعين على مقياس منفصل عن نظام المراجعات الخاص بشركة أمازون، بالإضافة إلى  أن الشركة لم تكن قادرة على التحقق مما يفعله أو لا يفعله Fakespot  وهذا هو السبب في أنه يمثل خطرًا أمنيًا.


واتهم سعود خليفة شركة أمازون بمحاولة التستر على عمليات الاحتيال التي تحدث على منصتها ، والتي قال إن تطبيقه مصمم لإبرازها. 


وذكر خليفة أنه "من حق المستهلك أن يعرف أنه يقرأ  مراجعة مزيفة ، وإذا كنت تحصل على منتج مزيف ، أو إذا كنت تحصل على منتج احتيالي سيضر بك ففى هذه الحالة  يعتبرهذا النظام غير سليم".

 

تحقيق بريطاني ضد شركة أمازون بسبب التقييمات الوهمية 


يأتي هذا التجاذب بين تطبيق Fakespot  لمراجعة التقييمات الموهمية وشركة أمازون في الوقت الذي أطلقت فيه هيئة تنظيم المنافسة في المملكة المتحدة تحقيقًا رسميًا ضد عملاقي التكنولوجيا، شركتا جوجل وأمازون بشأن مخاوف بسبب تركهما عدد كبير من المراجعات والتقييمات المزيفة والوهمية على موقعهما الرئيسي. 


ومؤخرا ، قال أندريا كوسيلي ، الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق المال ، في بيان: "نحن نحقق في مخاوف من أن شركتي جوجل وأمازون لم تفعلا ما يكفي لمنع أو إزالة المراجعات المزيفة لحماية العملاء والشركات الصادقة".

 

وتعد مراجعات المستهلكين المضللة مشكلة كبيرة في التجارة الإلكترونية ، خاصة لدى عدد من الشركات الكبرى مثل جوجل وأمازون التي هي هدف رئيسي للعلامات التجارية التي تتطلع إلى الترويج لمنتجاتها عبر الإنترنت من خلال عمليات كتابة مزيفة.  

 

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