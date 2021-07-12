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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أمازون تستعد لإطلاق جهاز رادار لتتبع نوم المستخدمين بتردد 60 جيجاهرتز

أمازون تستعد لإطلاق
أمازون تستعد لإطلاق جهاز رادار لتتبع نوم المستخدمين

كشفت تقارير أن شركة أمازون الأمريكية تعمل على إطلاق جهاز رادار يقوم بتتبع نوم المستخدمين حيث سيكون الجهاز شبيها بجهاز Google Nest Hub من شركة جوجل والذى يتتبع نوم المستخدمين وإخبارهم بالمشكلات التي تواجههم أثناء النوم.  


وبحسب وكالة بلومبرج فإن جهاز الرادار من شركة أمازون والذي يعمل على تتبع نوم المستخدمين قد حصل على اعتماد لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC تمهيدا لإطلاقه. 

 

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وسيعمل جهاز الرادار لتتبع نوم المستخدمين بتردد 60 جيجاهرتز حيث سيتحقق الجهاز من مشكلات النوم دون الحاجة إلى ارتداء جهاز مثل سوار Halo . 


ويمكن أيضًا استخدام جهاز رادار أمازون لتتبع نوم المستخدمين للتنقل بالإيماءات ، خاصة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات في الحركة أو الكلام ، والتي تمنعهم من استخدام الأوامر التقليدية.


ومن المتوقع أن يشبه  جهاز رادار أمازون عدد من أجهزة شركة جوجل التي تقوم بتتبع نوم المستخدمين، مثل جهاز Google Nest Hub وكذلك رادار Pixel 4 ، حيث لم تقدم أمازون العديد من القرائن حول المنتجات التي قد تستخدم تتبع الرادار. 


ووصفت أمازون جهاز رادار تتبع نوم المستخدمين  بأنه جهاز غير محمول بمعنى أنه من المرجح أن يكون الجهاز عبارة عن جهاز يقوم بمراقبة راحة المستخدمين من السرير. 


وتمتلك شركة أمازون حوافز قوية لتحديث خط أجهزتها علاوة على المنافسة مع شركة جوجل ، كما تقوم الشركة العملاقة بتحديث كبير في دعم الميزات الصحية لسوار Halo وخدمات مثل Amazon Pharmacy، كما يمكن أن يجعل تتبع النوم المستند إلى الرادار من جهاز Echo أداة صحية قيمة. 
 

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