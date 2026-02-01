قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان
الأهلي يتقدم بخالص التعازي للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
الأهلي يقدم العزاء للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
مفتي الجمهورية: نولي اهتماما بالغا بمكافحة الإرهاب عبر بناء الوعي وتصحيح المفاهيم
انطلاق أولى رحلات إيركايرو من مطار العاصمة الجديدة لنقل المعتمرين| صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من عواصف رملية في عدة مناطق
طهران: واثقون من إمكانية التوصل لاتفاق مع واشنطن والحرب كارثية على الجميع
خلال 5 أيام.. طريقة استرداد مقدم جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 7
قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة
هالة السعيد: توسيع فرص المرأة في سوق العمل يسهم في زيادة الإنتاج
اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات
أسيست ناصر ماهر .. بيراميدز يفتتح التهديف أمام نهضة بركان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عاجل: تعذر هبوط طائرة يمنية في مطار المخا وعودتها إلى جدة

عاجل: تعذر هبوط طائرة اليمنية في مطار المخا وعودتها إلى جدة
عاجل: تعذر هبوط طائرة اليمنية في مطار المخا وعودتها إلى جدة
ملك ريان

تعذر هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار المخا الدولي وغادرت عائدة إلى جدة في السعودية في حادث غير معتاد أثار استفسارات واسعة في الأوساط المحلية والعربية، ونقلت «مأرب برس» عن مصادر مطلعة أن سبب عودة الطائرة إلى جدة قد يعود إلى تهديدات أمنية من قبل جماعة الحوثي التي منعت هبوطها في المطار بالرغم من أن الرحلة كانت مجدولة هبوطها هناك مما اضطرها إلى الرجوع إلى السعودية بدلاً من إكمال مسارها وهبوطها في المخا، وهو ما أثار حالة من القلق بين المسافرين والمراقبين في اليمن والخارج حول استقرار حركة الملاحة الجوية في هذا المطار الجديد الذي كان من المقرر أن يكون نقطة انطلاق لرحلات داخلية وخارجية في البلاد 


 

يأتي هذا الحدث في ظل جهود تقوم بها الخطوط الجوية اليمنية لتعزيز شبكات رحلاتها وربط اليمن ببعض المدن الإقليمية، خاصة بعد إعلان الشركة عن إطلاق رحلات مباشرة من مطاري المخا وسقطرى إلى جدة اعتباراً من مطلع فبراير بهدف تسيير رحلات دولية جديدة وربط المحافظات اليمنية بالمملكة العربية السعودية، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة في ظل التحديات المستمرة التي تواجه قطاع الطيران المدني في اليمن 


 

الحادث يعكس التوترات القائمة بين سلطات مطار المخا والجماعات المسيطرة على أجزاء من الأراضي اليمنية، خصوصاً في المناطق التي لا تزال تشهد صراعاً مسلحاً وتنافساً بين الأطراف المختلفة. سبق أن منعت جماعة الحوثي هبوط طائرات مدنية في المخا وغيرها من المطارات، كما حدث في حالة طائرة سودانية كانت تقل يمنيين عائدين من السودان والتي أجبرت على العودة حين فشلت في الهبوط، وذلك بعدما تلقى الطاقم تهديدات عبر برج المراقبة مما أثر مباشرة على تنفيذ الرحلات الجوية المقدرة هناك 


 

من جهة أخرى ترى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن مثل هذه الحوادث تبرز حجم التحديات التي تواجهها جهود إعادة تأهيل وتشغيل المطارات في اليمن خاصة تلك الواقعة ضمن نطاق تنازع النفوذ بين الفصائل المسلحة والسلطات الرسمية. ومع ذلك تستمر السلطات المعترف بها في دعم تشغيل المطارات ومتابعة وضع رحلات جديدة لإعادة الربط الجوي مع الدول المجاورة، وذلك في ظل أوسع خطة لإعادة الحياة الاقتصادية والخدمية للمناطق الخاضعة لسيطرتها، وتخفيف معاناة السكان الذين يعانون من تراجع الخدمات بسبب الحرب الطويلة 


 

المراقبون يشيرون إلى أن هذا النوع من الحوادث يؤكد أن مسار تطور حركة الطيران في اليمن لا يزال هشاً ومتأثراً بالصراعات المستمرة، وأن محاولات استقرار الأجواء وتشغيل المطارات الدولية تتطلب ضمانات أمنية وسياسية أوسع من مختلف الأطراف، إلى جانب دعم دولي لصناعة الطيران المدني في البلاد المتأثرة بأزمة طويلة. في الوقت نفسه لا يزال ملف تشغيل مطار المخا جزءاً من الخطط المستقبلية التي تدفع بها الجهات الرسمية لتعزيز شبكة النقل الجوي وربط اليمن بالعالم الخارجي، على أمل أن تكون النزاعات وتأثيراتها على المجال الجوي أقل مع مرور الوقت


 

اليمن عاجل عواجل الطائرة اليمنية عواجلل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

جلسة حوارية في جناح الإفتاء

الشباب وصناعة الأثر المجتمعي .. جلسة حوارية في جناح الإفتاء بمعرض الكتاب

ندوة حول شهر شعبان واستقبال رمضان

دار الإفتاء تنظم ندوة حول شهر شعبان واستقبال رمضان في مكتبة مصر العامة بالزاوية

الجلسة الأولى لمؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي لتعزيز حقوق المرأة

فعاليات المحور الثالث بالجلسة الأولى لمؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي لتعزيز حقوق المرأة

بالصور

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو

قناة النيل الدولية تدخل مرحلة جديدة.. افتتاح استوديو النشرات المطوّر

المسلماني يفتتح استوديو النشرات المطوّر
المسلماني يفتتح استوديو النشرات المطوّر
المسلماني يفتتح استوديو النشرات المطوّر

درة تخطف الأنظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

المزيد