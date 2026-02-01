عاجل: تعذر هبوط طائرة يمنية في مطار المخا وعودتها إلى جدة

تعذر هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار المخا الدولي وغادرت عائدة إلى جدة في السعودية في حادث غير معتاد أثار استفسارات واسعة في الأوساط المحلية والعربية، ونقلت «مأرب برس» عن مصادر مطلعة أن سبب عودة الطائرة إلى جدة قد يعود إلى تهديدات أمنية من قبل جماعة الحوثي التي منعت هبوطها في المطار بالرغم من أن الرحلة كانت مجدولة هبوطها هناك مما اضطرها إلى الرجوع إلى السعودية بدلاً من إكمال مسارها وهبوطها في المخا، وهو ما أثار حالة من القلق بين المسافرين والمراقبين في اليمن والخارج حول استقرار حركة الملاحة الجوية في هذا المطار الجديد الذي كان من المقرر أن يكون نقطة انطلاق لرحلات داخلية وخارجية في البلاد





يأتي هذا الحدث في ظل جهود تقوم بها الخطوط الجوية اليمنية لتعزيز شبكات رحلاتها وربط اليمن ببعض المدن الإقليمية، خاصة بعد إعلان الشركة عن إطلاق رحلات مباشرة من مطاري المخا وسقطرى إلى جدة اعتباراً من مطلع فبراير بهدف تسيير رحلات دولية جديدة وربط المحافظات اليمنية بالمملكة العربية السعودية، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة في ظل التحديات المستمرة التي تواجه قطاع الطيران المدني في اليمن





الحادث يعكس التوترات القائمة بين سلطات مطار المخا والجماعات المسيطرة على أجزاء من الأراضي اليمنية، خصوصاً في المناطق التي لا تزال تشهد صراعاً مسلحاً وتنافساً بين الأطراف المختلفة. سبق أن منعت جماعة الحوثي هبوط طائرات مدنية في المخا وغيرها من المطارات، كما حدث في حالة طائرة سودانية كانت تقل يمنيين عائدين من السودان والتي أجبرت على العودة حين فشلت في الهبوط، وذلك بعدما تلقى الطاقم تهديدات عبر برج المراقبة مما أثر مباشرة على تنفيذ الرحلات الجوية المقدرة هناك





من جهة أخرى ترى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن مثل هذه الحوادث تبرز حجم التحديات التي تواجهها جهود إعادة تأهيل وتشغيل المطارات في اليمن خاصة تلك الواقعة ضمن نطاق تنازع النفوذ بين الفصائل المسلحة والسلطات الرسمية. ومع ذلك تستمر السلطات المعترف بها في دعم تشغيل المطارات ومتابعة وضع رحلات جديدة لإعادة الربط الجوي مع الدول المجاورة، وذلك في ظل أوسع خطة لإعادة الحياة الاقتصادية والخدمية للمناطق الخاضعة لسيطرتها، وتخفيف معاناة السكان الذين يعانون من تراجع الخدمات بسبب الحرب الطويلة





المراقبون يشيرون إلى أن هذا النوع من الحوادث يؤكد أن مسار تطور حركة الطيران في اليمن لا يزال هشاً ومتأثراً بالصراعات المستمرة، وأن محاولات استقرار الأجواء وتشغيل المطارات الدولية تتطلب ضمانات أمنية وسياسية أوسع من مختلف الأطراف، إلى جانب دعم دولي لصناعة الطيران المدني في البلاد المتأثرة بأزمة طويلة. في الوقت نفسه لا يزال ملف تشغيل مطار المخا جزءاً من الخطط المستقبلية التي تدفع بها الجهات الرسمية لتعزيز شبكة النقل الجوي وربط اليمن بالعالم الخارجي، على أمل أن تكون النزاعات وتأثيراتها على المجال الجوي أقل مع مرور الوقت



