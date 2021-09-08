عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الاحتياطات الكاملة.. دليل لرعاية طفلك المبتسر

صدى البلد

تعزيز الصحة ، ودعم النمو ، وتعزيز التنمية ، من الضروري أن يتم إرضاع الأطفال من الثدي حصريًا خلال الأشهر الستة الأولى ، تليها التغذية التكميلية مع الاستمرار في الرضاعة الطبيعية حتى عمر عامين ، كما يوصي الخبراء.

يصبح هذا أكثر أهمية بالنسبة للأطفال الخدج أو أولئك الذين ولدوا قبل إتمام 37 أسبوعًا من الحمل ، وبالتالي فهم معرضون لخطر الإصابة بمضاعفات. قال الدكتور فيكرام ريدي ، كبير المسؤولين العلميين في Neolacta Lifesciences ، إنه في 75 في المائة من الحالات ، تشكل العدوى مثل الإسهال.

 والالتهاب الرئوي تهديدًا لحياة الأطفال حديثي الولادة. ومن ثم ، فإن ضمان الحصول على التغذية القائمة على حليب الأم له أهمية قصوى حيث يساعد في النمو الأمثل للطفل وتطوره.

ما يجب القيام به؟

وأكدت الدكتورة جيتيكا جانجواني ، استشارية الرضاعة ، أن ضمان توافر حمية لبن الأم بنسبة 100 في المائة أمر بالغ الأهمية لبقاء الوليد على قيد الحياة وكذلك للنمو الأمثل للدماغ والأعضاء الأخرى.

 

وفقًا للدكتور ريدي ، يوفر الحليب البشري الأجسام المضادة ويمكن هضمه بسهولة. "يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية للنمو العام للطفل ودعم نمو الأعضاء الحيوية. كما أنه يوفر مناعة طبيعية لمحاربة الأمراض المعدية والوقاية من المضاعفات الخداجية الأخرى.

 

حليب الأم أمر حيوي لضمان التغذية المثلى لجميع الأطفال

إذا كان طفلك غير قادر على الرضاعة من ثديك ، يمكنك شفط الحليب وإطعامه بملعقة صغيرة معقمة. إذا كنت امرأة عاملة وعليك الابتعاد عن طفلك لفترة طويلة ، فعليك تخزين الحليب في درجة الحرارة المناسبة على النحو الذي يحدده الطبيب حتى يتمكن الطفل من الاستمرار في تلقي حليب الثدي ، حتى في غيابك ، " قال الدكتور ريدي.

 

إذا وجدت صعوبة في الرضاعة الطبيعية أو ضخ كمية كافية من الحليب لطفلك ، فإن منظمات مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والأكاديمية الهندية لطب الأطفال توصي بتزويد الطفل بحليب الثدي المبستر. يشير لبن الثدي المبستر إلى حليب الثدي الزائد الذي تبرعت به الأم السليمة والتي تخضع للبسترة لجعلها آمنة للاستهلاك من قبل الرضيع. البسترة هي عملية تستخدم الحرارة لقتل أي بكتيريا مسببة للأمراض قد تكون موجودة في الحليب دون التأثير على قيمته الغذائية أو خصائصه المناعية أو البكتيريا الجيدة. بعد البسترة ، يخضع الحليب لفحوصات جودة صارمة للتأكد من أنه آمن للطفل ، كما ذكر الدكتور ريدي.

تجنب حليب البقر والحليب البقري

نصح الدكتور ريدي بعدم إعطاء حليب البقر الجاموس (حليب بقري). تُشتق معظم أغذية الأطفال أيضًا من حليب البقر وقد تسبب عبئًا زائدًا على أعضاء الطفل الهشة مثل المعدة والأمعاء والكلى وما إلى ذلك ، وقد تؤدي المنتجات المشتقة من حليب الأبقار إلى حالات مثل الحساسية والالتهابات وما إلى ذلك أيضًا ، نظرًا لأن حليب الأبقار صعب لكي يهضم الطفل ، فقد يؤثر على صحة أمعاء طفلك العامة ويزيد من خطر حدوث مضاعفات.

 

بما أن لبن الأم هو التغذية المثالية للأطفال ، فمن الضروري أن يتحمل كل واحد منا المسؤولية لدعم الأمهات لمواصلة الرضاعة الطبيعية. إن الحاجة للساعة هي وجود سياسة وخطة عمل موحدة للرضاعة الطبيعية. إن الجهد المشترك بين الحكومة وأرباب العمل والأصدقاء والعائلة ، بالإضافة إلى الأخوة في مجال الرعاية الصحية ، سيضمن حصول الأم على المعلومات الصحيحة لاتخاذ القرارات الصحيحة بشأن الاحتياجات الغذائية لطفلها "، قال الدكتور ريدي.

صحة أطفال حديثي الولادة الرضاعه الرضاعة الطبيعية لرضاعة الطبيعية الأطفال حديثى الولادة

ترشيحاتنا

قطع المياه 18 ساعة بالجيزة| تعرف على الأماكن والتوقيت

مصرع 4 طلبة في الكلية الحربية السودانية.. تفاصيل

استخراج جثة من أسفل عقار منزل شبرا الخيمة المنهار فى القليوبية

سيد عبد الحفيظ: عاوز أقول كلمة لجمهور الزمالك عن الفوز بالدوري.. فيديو

سيد عبد الحفيظ: فيه ضربات جزاء لم يحتسبها جهاد جريشة للأهلي |فيديو

اخبار الزمالك | مصير بن شرقي .. صدمة جديدة بسبب عبدالله السعيد .. مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة لـ أصحاب المعاشات والموظفين بالقانون الجديد

هل يترك سيد عبد الحفيظ منصبه في الأهلي؟ رد صريح من مدير الكرة"شاهد"

3 شروط لإخلاء المستأجرين في قانون الإيجارات القديم.. تعرف عليها

السجن 10 سنوات لكابتن كرة شهير بتهمة هتك عرض لاعب

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

الزمالك: فصل عضوية الأبناء مستمر ودفع الاشتراكات بالغرامة بعد 30 سبتمبر

"على اللمبات المكسرة ".. احتفال بأحد الأحياء الشعبية يغضب رواد مواقع التواصل..فيديو

خالد الجندي يفجر مفاجأة عن فتوى غشاء البكارة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان وموسيقار ورجل أعمال.. من هم أزواج ليلى طاهر الستة؟

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

طريقة تفريز عجينة البيتزا .. ووصفات متعددة لتحضيرها في المنزل

فيديو

فيديو جراف| أبطال تحت الـ 30.. مصريون يتصدرون قائمة فوربس 2021

فيديو جراف.. ماذا قال الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعاون الدولي

حلمها تعديل الرواتب.. معلومات عن دينا أيمن أول مديرة مصرية في مايكروسوفت

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

د. دعاء بيرو تكتب: فن التعامل مع الزوج كثير الانتقاد 

جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ