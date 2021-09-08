الاحتياطات الكاملة.. دليل لرعاية طفلك المبتسر

تعزيز الصحة ، ودعم النمو ، وتعزيز التنمية ، من الضروري أن يتم إرضاع الأطفال من الثدي حصريًا خلال الأشهر الستة الأولى ، تليها التغذية التكميلية مع الاستمرار في الرضاعة الطبيعية حتى عمر عامين ، كما يوصي الخبراء.

يصبح هذا أكثر أهمية بالنسبة للأطفال الخدج أو أولئك الذين ولدوا قبل إتمام 37 أسبوعًا من الحمل ، وبالتالي فهم معرضون لخطر الإصابة بمضاعفات. قال الدكتور فيكرام ريدي ، كبير المسؤولين العلميين في Neolacta Lifesciences ، إنه في 75 في المائة من الحالات ، تشكل العدوى مثل الإسهال.

والالتهاب الرئوي تهديدًا لحياة الأطفال حديثي الولادة. ومن ثم ، فإن ضمان الحصول على التغذية القائمة على حليب الأم له أهمية قصوى حيث يساعد في النمو الأمثل للطفل وتطوره.

ما يجب القيام به؟

وأكدت الدكتورة جيتيكا جانجواني ، استشارية الرضاعة ، أن ضمان توافر حمية لبن الأم بنسبة 100 في المائة أمر بالغ الأهمية لبقاء الوليد على قيد الحياة وكذلك للنمو الأمثل للدماغ والأعضاء الأخرى.

وفقًا للدكتور ريدي ، يوفر الحليب البشري الأجسام المضادة ويمكن هضمه بسهولة. "يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية للنمو العام للطفل ودعم نمو الأعضاء الحيوية. كما أنه يوفر مناعة طبيعية لمحاربة الأمراض المعدية والوقاية من المضاعفات الخداجية الأخرى.

حليب الأم أمر حيوي لضمان التغذية المثلى لجميع الأطفال

إذا كان طفلك غير قادر على الرضاعة من ثديك ، يمكنك شفط الحليب وإطعامه بملعقة صغيرة معقمة. إذا كنت امرأة عاملة وعليك الابتعاد عن طفلك لفترة طويلة ، فعليك تخزين الحليب في درجة الحرارة المناسبة على النحو الذي يحدده الطبيب حتى يتمكن الطفل من الاستمرار في تلقي حليب الثدي ، حتى في غيابك ، " قال الدكتور ريدي.

إذا وجدت صعوبة في الرضاعة الطبيعية أو ضخ كمية كافية من الحليب لطفلك ، فإن منظمات مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والأكاديمية الهندية لطب الأطفال توصي بتزويد الطفل بحليب الثدي المبستر. يشير لبن الثدي المبستر إلى حليب الثدي الزائد الذي تبرعت به الأم السليمة والتي تخضع للبسترة لجعلها آمنة للاستهلاك من قبل الرضيع. البسترة هي عملية تستخدم الحرارة لقتل أي بكتيريا مسببة للأمراض قد تكون موجودة في الحليب دون التأثير على قيمته الغذائية أو خصائصه المناعية أو البكتيريا الجيدة. بعد البسترة ، يخضع الحليب لفحوصات جودة صارمة للتأكد من أنه آمن للطفل ، كما ذكر الدكتور ريدي.

تجنب حليب البقر والحليب البقري

نصح الدكتور ريدي بعدم إعطاء حليب البقر الجاموس (حليب بقري). تُشتق معظم أغذية الأطفال أيضًا من حليب البقر وقد تسبب عبئًا زائدًا على أعضاء الطفل الهشة مثل المعدة والأمعاء والكلى وما إلى ذلك ، وقد تؤدي المنتجات المشتقة من حليب الأبقار إلى حالات مثل الحساسية والالتهابات وما إلى ذلك أيضًا ، نظرًا لأن حليب الأبقار صعب لكي يهضم الطفل ، فقد يؤثر على صحة أمعاء طفلك العامة ويزيد من خطر حدوث مضاعفات.

بما أن لبن الأم هو التغذية المثالية للأطفال ، فمن الضروري أن يتحمل كل واحد منا المسؤولية لدعم الأمهات لمواصلة الرضاعة الطبيعية. إن الحاجة للساعة هي وجود سياسة وخطة عمل موحدة للرضاعة الطبيعية. إن الجهد المشترك بين الحكومة وأرباب العمل والأصدقاء والعائلة ، بالإضافة إلى الأخوة في مجال الرعاية الصحية ، سيضمن حصول الأم على المعلومات الصحيحة لاتخاذ القرارات الصحيحة بشأن الاحتياجات الغذائية لطفلها "، قال الدكتور ريدي.