نشرة الفن.. تفاصيل حادث مغني المهرجانات حودة بندق وسبب اعتذار شركة إنتاج مسلسل درة للشعب الكويتي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها حالة مغني المهرجانات حودة بندق بعد الحادث الذي تعرض له، وسبب اعتذار شركة إنتاج مسلسل درة للشعب الكويتي، ودنيا سمير غانم تحتفي بعيد ميلاد زوجها رامي رضوان.
جروح قطعية وكدمات.. تطورات حالة حودة بندق بعد تعرضه لحادث سير
كشف مدير أعمال مطرب المهرجانات حودة بندق - في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري - تطورات الحالة الصحية للأخير بعد تعرضه لحادث سير مروع على الطريق الدائري بالقاهرة، مساء أمس الخميس.
أول صورة لسيارة حودة بندق مغني المهرجانات بعد تعرضه لحادث مروري
نشر مغني المهرجانات حمو بيكا صورة لزميله المغني الشعبي حودة بندق من داخل المستشفى بعد تعرضه لحادث مروري مروع على طريق بنها، نتج عنه تهشم سيارته بالكامل، وإصابته بكدمات خطيرة
بحر شر.. مطرب المهرجانات حودة بندق يتعرض لحادث مروع
نشر المطرب السادات - عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام - صورة لمطرب المهرجانات حودة بندق ، ظهر فيها الأخير داخل أحد المستشفيات وهو مصاب إصابات بالغة بعد تعرضه لحادث سير مروع.
هجوم حاد على مسلسل درة فى الكويت.. تفاصيل اعتذار الشركة المنتجة
تعرض مسلسل الفنانة درة الجديد "زي القمر – حكاية غالية" لانتقادات وهجوم حاد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خطأ في إحدى المشاهد
أحمد الشامي : أكره المتحرشين وسعيد بنجاح حكاية "بيت عز"
تعرض الفنان أحمد الشامي خلال الأيام الماضية لعدد كبير من التعليقات الساخرة على دوره في مسلسل "إلا أنا" حكاية بيت عز الذي يشارك في بطولته مع سهر الصايغ وتامر نبيل.
دنيا سمير غانم تحتفي بعيد ميلاد زوجها رامي رضوان
احتفت الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها المذيع رامي رضوان، ونشرت صورة له على حسابها بتطبيق انستجرام.
زوج منة عرفة ينشر صورة من زفافه على زوجته الثانية .. ويعلق: والنبي نضفو السواد اللي في قلبكم
نشر الممثل محمود المهدي زوج الفنانة الشابة منة عرفة صورة له على حسابه بموقع فيسبوك، مع إحدى زوجاته ردا على شائعة زواجه سرا في المرة الثانية.
Escaping The Palace.. قصة فيلم صدم المشاهدين عن حياة ميجان والأمير هاري
تسبب فيلم تلفزيوني تدور أحداثه حول هروب الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل من العائلة الملكية في حالة من الجدل والصدمة لدى المشاهدين بعد عرضه على منصة لايف تايم