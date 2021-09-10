نشرة الفن.. تفاصيل حادث مغني المهرجانات حودة بندق وسبب اعتذار شركة إنتاج مسلسل درة للشعب الكويتي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها حالة مغني المهرجانات حودة بندق بعد الحادث الذي تعرض له، وسبب اعتذار شركة إنتاج مسلسل درة للشعب الكويتي، ودنيا سمير غانم تحتفي بعيد ميلاد زوجها رامي رضوان.

كشف مدير أعمال مطرب المهرجانات حودة بندق - في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري - تطورات الحالة الصحية للأخير بعد تعرضه لحادث سير مروع على الطريق الدائري بالقاهرة، مساء أمس الخميس.

نشر مغني المهرجانات حمو بيكا صورة لزميله المغني الشعبي حودة بندق من داخل المستشفى بعد تعرضه لحادث مروري مروع على طريق بنها، نتج عنه تهشم سيارته بالكامل، وإصابته بكدمات خطيرة

نشر المطرب السادات - عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام - صورة لمطرب المهرجانات حودة بندق ، ظهر فيها الأخير داخل أحد المستشفيات وهو مصاب إصابات بالغة بعد تعرضه لحادث سير مروع.

تعرض مسلسل الفنانة درة الجديد "زي القمر – حكاية غالية" لانتقادات وهجوم حاد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خطأ في إحدى المشاهد

تعرض الفنان أحمد الشامي خلال الأيام الماضية لعدد كبير من التعليقات الساخرة على دوره في مسلسل "إلا أنا" حكاية بيت عز الذي يشارك في بطولته مع سهر الصايغ وتامر نبيل.

احتفت الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها المذيع رامي رضوان، ونشرت صورة له على حسابها بتطبيق انستجرام.

نشر الممثل محمود المهدي زوج الفنانة الشابة منة عرفة صورة له على حسابه بموقع فيسبوك، مع إحدى زوجاته ردا على شائعة زواجه سرا في المرة الثانية.

تسبب فيلم تلفزيوني تدور أحداثه حول هروب الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل من العائلة الملكية في حالة من الجدل والصدمة لدى المشاهدين بعد عرضه على منصة لايف تايم