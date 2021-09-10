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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هجوم حاد على مسلسل درة فى الكويت.. تفاصيل اعتذار الشركة المنتجة

درة على بوستر مسلسل
درة على بوستر مسلسل زي القمر

تعرض مسلسل الفنانة درة الجديد "زي القمر – حكاية غالية" لانتقادات وهجوم حاد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خطأ في إحدى المشاهد. 

اعتذار الشركة المنتجة لمسلسل درة 

قدمت الشركة المنتجة للعمل اعتذارا في بيان رسمي على صفحتها على موقع فيسبوك، حول هذا الخطأ غير المقصود الذي تسبب في الهجوم على مسلسل درة.

اعتذار الشركة المنتجة لمسلسل درة 

وجاء في نص بيان شركة سلميديا:" اعتذار واجب .. تتقدم شركة سلميديا للإنتاج الفني رئيس مجلس الإدارة وجميع العاملين فيها بالاعتذار إلى دولة الكويت الحبيبة أميرا وحكومة وشعبا عن الخطأ الغير مقصود الذي تضمنته أحد مشاهد مسلسل "زي القمر" والذي تم اعتباره على إنه إساءة إلى دولة الكويت".

واستطردت الشركة المنتجة في بيانها قائلة:" ونحن بدورنا نؤكد على أنه خطأ مهني غير مقصود على الإطلاق وتم العمل على حذف هذا الخطأ من جميع وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية.. وتؤكد شركة سلميديا مرة أخرى على احترامها وتقديرها لدولة الكويت الحبيبة أميرا وحكومة وشعبا مع خالص تمنياتنا لدولة الكويت بمزيد من التقدم والإزدهار". 

اعتذار الشركة المنتجة لمسلسل درة 

جاء ذلك عقب تداول رواد السوشيال ميديا وخاصة على تويتر، صورة من مشهد ظهر فيه الفنان فراس سعيد الذي يقدم دور شخص يعمل بدولة الكويت، في إحدى مكالمات الفيديو مع بطلة العمل درة. 

في خلفية محادثة فراس سعيد ودرة، وضعت صور لقيادات في دولة الكويت، وظهر في إحدى الصور وزير النقط السابق خالد الفاضل بدلا من صورة سمو ولي العهد، وهو ما اعتذرت عنه الشركة المنتجة. 

انتقادات لمسلسل درة 

حكاية غالية التي قامت ببطولتها درة وعدد كبير من النجوم، تدور حول الزواج عبر الإنترنت، ووقوع درة في فخ اختيار غير مناسب ومعاناتها مع فراس سعيد وطلب الطلاق منه. 

واستطاعت الفنانة درة، أن تخطف أنظار الجمهور منذ الحلقة الأولى لحكاية غالية، حيث قدمت شخصيتها  بأداء متميز ومبهر حصدت به  العديد من  ردود الفعل الإيجابية في مواقع التواصل الإجتماعي، وتصدرت تريند جوجل.

درة زي القمر حكاية غالية مسلسل درة الجديد فراس سعيد

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