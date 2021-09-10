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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوج منة عرفة ينشر صورة من زفافه على زوجته الثانية .. ويعلق: والنبي نضفو السواد اللي في قلبكم

منة عرفة ومحمود المهدي
منة عرفة ومحمود المهدي

نشر الممثل محمود المهدي زوج الفنانة الشابة منة عرفة صورة له على حسابه بموقع فيسبوك، مع إحدى زوجاته ردا على شائعة زواجه سرا في المرة الثانية. 

وعلق محمود المهدي على الصورة التي ظهر فيها برفقة عروس مرتدية فستان الزفاف الأبيض قائلا:" دي الزوجة الثانية..  الناس اللي قعدت تهاجم اني متجوز ٣مرات وتعدد وكلام كتير.. انت متعرفش حياتي دي وملكش حق تحكم عليا ولا حد قالك ادخل ولا عايز رايك طبعا". 

واستطرد زوج منة عرفة قائلا:" والبنات اللي بتفرض كلامها بالعافية وكإنها عارفة مصلحتها كنتي نفعتي نفسك طول ما أنا مش بغضب ربنا كده ده اللي يهمني طبعا.. والنبي نضفو السواد اللي بقى في قلبكم". 

محمود المهدي 

زوج منة عرفة 

جاء ذلك  بعدما كشفت سارة عياد الزوجة الأولى لمحمود المهدي فى تصريح خاص لـ صدى البلد، عن سبب انفصالها عنه وهو اكتشافها زواجه عليها  العام الماضى دون علمها من فتاة من خارج الوسط الفنى ".

 وأضافت  سارة عياد فى تصريح لـ صدى البلد أن محمود المهدي يمتنع عن النفقة على بناته والسؤال عليهم وعن تسديد مصروفات المدرسة الخاصة بهم لأكثر من عام ، على الرغم من مجموعة من الأحكام ضده و التي تخص النفقة الزوجية ونفقة الأطفال .

وأشارت سارة عياد فى تصريح خاص لـ صدى البلد أن الفنانة الشابة منة عرفة هى الزوجة الثالثة  لمحمود المهدي وليست الثانية كما صرح محمود المهدي من قبل .

ويذكر أن انفرد صدى البلد بكشف أن الفنانة منة عرفة تعيش قصة حب مع فنان شاب يدعي محمود المهدي قبل إعلان خطبتهما.

تستعد الفنانة الشابة منة عرفة لإقامة حفل زفافها على الفنان محمود المهدي خلال الفترة القليلة المقبلة ،كما أعلن زوجها الفنان محمود المهدى عبر حسابه بموقع إنستجرام قائلا :"العد التنازلي للغسالة ابتدى قريب أوي هنعلن عن معاد فرح الفار السندق.. كم واحد مستني".

وكانت احتفلت الفنانة منة عرفة، بعقد قرانها على الفنان محمود المهدى، واقتصر الحفل على الأسرتين فقط. 

وكتبت منة عرفة عبر حسابها بموقعإنستجرام:"وكتبنا الكتاب.. فى جو عائلى جدا تم عقد قرانى.. الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا فى خير"

وكتب محمود المهدى، قائلا:" الحمد الله تم كتب الكتاب بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح ان شاء الله بعد فيلم 666".

منة عرفة محمود المهدى زوج منة عرفة حفل زفاف منة عرفة الممثل محمود المهدي

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