دنيا سمير غانم تحتفي بعيد ميلاد زوجها رامي رضوان

احتفت الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها المذيع رامي رضوان، ونشرت صورة له على حسابها بتطبيق انستجرام.

وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة قائلة:" كل سنة وانت طيب وناجح وربنا يحفظك ويخليك لينا ويا رب كل دعوات بابي ومامي في حياتهم ليك تكون من نصيبك لإنك فعلا تستاهلها".

أعلنت إدارة أيام القاهرة للدراما العربية عن جائزة سنوية جديدة تضاف لجوائز المسابقات ، بإسم " فن الحب سمير ودلال " تمنح لأحد نجوم الفن عن مجمل أعماله وتقديرا لتاريخه وعطائه الفنى.

واستحدثت اللجنة المنظمة تلك الجائزة التى تحمل اسم النجمين الراحلين تخليدا لاسميهما وعطائهما الفنى والإنسانى الكبير، والذى توج بحب الجماهير.

وسوف تمنح الجائزة هذا العام للفنانة الكبيرة ميرفت أمين ، فى الحفل الذى يقام يوم 19 سبتمبر الحالى بالمسرح الكبير بدار الأوبرا وتم الاتفاق بين الرئيس الشرفي لأيام القاهرة الفنانة إلهام شاهين و الفنانتين ايمى ودنيا سمير غانم على تسليم تلك الجائزة حيث وافقتا على المشاركة فى تلك اللحظة الإنسانية المهمة.

وأكدت اللجنة العليا لأيام القاهرة ، أنه تم إختيار الفنانة ميرفت أمين لنيل تلك الجائزة لأنها الأجدر بها هذا العام لعلاقتها الروحية والإنسانية الكبيرة بأسره الفنان سمير غانم.

وأعلنت إدارة "أيام القاهرة للدراما العربية" إقامة حفل دورتها الثانية بالمسرح الكبير بدار الأوبرا يوم الأحد 19 سبتمبر برئاسة الفنانة إلهام شاهين.