أحمد الشامي : أكره المتحرشين وسعيد بنجاح حكاية "بيت عز"

تعرض الفنان أحمد الشامي خلال الأيام الماضية لعدد كبير من التعليقات الساخرة على دوره في مسلسل "إلا أنا" حكاية بيت عز الذي يشارك في بطولته مع سهر الصايغ وتامر نبيل.

يقدم أحمد الشامي في مسلسل "إلا أنا" شخصية مدير شركة يتعرض لموظفة لديه التي تقوم بدورها سهر الصايغ، ويتحرش بها فتقرر تقديم بلاغ ضده في النيابة، وشرح قصتها في "لايف" على السوشيال ميديا للمطالبة بأخذ حقها منه.

تعامل الجمهور مع القصة بتعليقات ساخرة و"كوميكس"، يحرص أحمد الشامي على مشاركتها يوميا عبر صفحته على موقع فيسبوك.

جانب من تعليقات الجمهور على مسلسل بيت عز

وقال أحمد الشامي، إنه يكره المتحرشين في حياته اليومية، وعادة يقف إلى جانب النساء في محاولاتهم لأخذ حقهم ممن يتعرضون لهم.

وأوضح أحمد الشامي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه كان يشعر بالقلق في البداية وتردد في الموافقة على تقديم الدور، إلا أن المخرج أحمد يسري شجعه على الموافقة وعدم التفكير.

وأشار أحمد الشامي إلى أنهم انتهوا من تصوير المسلسل، وكانت ردود الفعل أكثر من المتوقعة بالنسبة لفريق العمل، مشيرا إلى سعادته بالمشاركة معهم.

قصة مسلسل إلا أنا

وكان أحمد الشامي قد شارك جمهوره عبر حسابه الخاص على موقع انستجرام صورة البوستر الدعائي للمسلسل وعلق عليه، "انتظروني في اولى حكايات إلا أنا في الموسم التاني.. بيت عز، ابتداءً من 4 سبتمبر على قنوات dmc وdmc دراما وعلى منصة Watchit. "

بيت عز، أولى حكايات الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا" وتم الانتهاء من تصويرها قبل أيام، للعرض على قناة dmc، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كل من أحمد الشامي، عصام السقا، رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلي.

المسلسل فكرة يسري الفخراني، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضي في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف في 10 حلقات، وحقق العمل نجاحا كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصري.