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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول صورة لسيارة حودة بندق مغني المهرجانات بعد تعرضه لحادث مروري

حودة بندق
حودة بندق

نشر مغني المهرجانات حمو بيكا صورة لزميله المغني الشعبي حودة بندق من داخل المستشفى بعد تعرضه لحادث مروري مروع على طريق بنها، نتج عنه تهشم سيارته بالكامل، وإصابته بكدمات خطيرة. 

حادث حودة بندق

صور حودة بندق وسيارته المهشمة

وظهرت في الصورة التي نشرها حمو بيكا سيارة بيضاء مهشمة، وإصابات حودة بندق، في الوقت الذي نشرت فيه زميلته المغنية نعوم صورة له من داخل المستشفى وطلبت من متابعيها الدعاء له. 

جدير بالذكر أن حودة بندق بدأ الغناء طفلا قبل سنوات وكان يغني شعبي لنجوم هذا اللون من الغناء، واتجه بعدها لأغاني المهرجانات قبل سنوات قليلة، وقدم عدد من الأغاني أبرزها «بحر شر». 

وطرح حودة بندق منذ ساعات أغنية جديدة له برفقة نعوم، وهي الأغنية الرسمية لفيلم 30 مارس الذي طرح في السينمات أمس، ويقوم ببطولته أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وعدد كبير من النجوم. 

حقق ڤيديو كليب أغنية “خطر” لـ حودة بندق، ومسلم نجاح كبير حيث تخطى حاجز الـ 4 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحه كما تصدر التريند رقم ١ عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

وكان  كليب مهرجان "كله طار في المطار" لـ حودة بندق، ومحمد  شاهين، قد احتل تريند رقم 1 على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد ساعات قليلة من طرحه عبر القناه الرسمية.

حوده بندق حمو بيكا نعوم فيلم 30 مارس أغنية فيلم 30 مارس

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