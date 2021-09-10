جروح قطعية وكدمات.. تطورات حالة حودة بندق بعد تعرضه لحادث سير

كشف مدير أعمال مطرب المهرجانات حودة بندق - في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري - تطورات الحالة الصحية للأخير بعد تعرضه لحادث سير مروع على الطريق الدائري بالقاهرة، مساء أمس الخميس.

وقال مدير أعمال حودة بندق إنه أصيب بجرح قطعي فوق العين، وآخر في الخد، بالإضافة إلى كدمات في الرأس ، وتناثر الزجاج في يديه، مشيرا إلى أنه تلقى الإسعافات الأولية فور وصوله المستشفى، وتم استخراج الزجاج من يديه وخياطة الجروح القطعية.

وأوضح أن حودة بندق خرج من المستشفى على الفور بعد تلقي الإسعافات الأولية، ويخضع حاليا للراحة التامة وفقا لتعليمات الأطباء، مشيرا إلى أن الأطباء أخبروه بضرورة التوجه للمستشفى لو شعر بمضاعفات.

حودة بندق يتعرض لحادث سير

نشر المطرب السادات - عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام - صورة لمطرب المهرجانات حودة بندق ، ظهر فيها الأخير داخل أحد المستشفيات وهو مصاب إصابات بالغة بعد تعرضه لحادث سير مروع.

وكتب السادات، في تعليقه على صورة حودة بندق ، قائلا: « انشاء الله هتكون احسن ياريت كلنا ندعي لحودة بندق احمد طحاوي ربنا يقومك بسلامة».

جدير بالذكر أن حودة بندق بدأ الغناء طفلا قبل سنوات وكان يغني شعبي لنجوم هذا اللون من الغناء، واتجه بعدها لأغاني المهرجانات قبل سنوات قليلة، وقدم عدد من الأغاني أبرزها «بحر شر».

أخر أعمال حودة بندق

كان أخر أعمال حودة بندق، هي الأغنية الدعائية لفيلم 30 مارس المعروض بالسينمات حاليا، وقدمها مع نعوم، وهي من كلمات : احمد الجوكر، الحان : حوده بندق، توزيع : عمرو الخضري.

حقق ڤيديو كليب أغنية “خطر” لـ حودة بندق، ومسلم نجاح كبير حيث تخطى حاجز الـ 4 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحه كما تصدر التريند رقم ١ عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

"خطر" (ياللي سيرتي تعباك) لـ حوده بندق، كلمات اسلام المصري، والبرومو احمد محمد.

وكان كليب مهرجان "كله طار في المطار" لـ حودة بندق، ومحمد شاهين، قد احتل تريند رقم 1 على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد ساعات قليلة من طرحه عبر القناة الرسمية.

تقول كلمات الأغنية: "انا وجعي كوم و عزت نفسي كوم تاني .. عيني مش ازاز ولا ليا سيد ولا ايدي وجعاني .. دول قالو راحو سابو باعو لما كنت انا مشتريهم .. لا مش محبه دول رخاص يعنى التراب مالى عنيهم".

كله رااح .. كله بااع .. تحيا خاصه طالعه منى ليهم وانا بهنيهم .. كلام كلام كلو كلام بس نا جميلى كاسر عنيهم .. كله طااار .. فى المطاار".

مهرجان "كله طار في المطار" كلمات احمد الجوكر، وكلمات الموال: محمد النجار.

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