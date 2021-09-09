الأمير هاري يكشف تفاصيل أول لقاء بين زوجته ميجان والأميرة كيت ويليام

قال مراسل بشبكة «بي بي سي» البريطانية إن الأمير البريطاني هاري تحدث معه عن تفاصيل أول لقاء جمع بين زوجته ميجان ماركل وزوجة أخيه ويليام كيت ميدلتون، والانطباع الذي أخذته دوقة ساسكس عن دوقة كامبريدج في ذلك اليوم.



وأشار المراسل مشعل حسين إلى أن هاري تحدث عن هذه التفاصيل معه في عام 2017. حيث قال إن أخيه ويليام وزوجته كيت كانا يتطلعان لرؤية ميجان بشدة، وأنه أحضرها لقصر باكنغهام، حيث التقت أول مرة بشقيقه وزوجته وجدته الملكة إليزابيث.



وقال هاري إن ميجان في نهاية اللقاء وصفت كيت بأنها «امرأة رائعة».

كما أشار دوق ساسكس إلى أن زوجته عبرت وقتها عن إعجابها الشديد بالملكة إليزابيث، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى مقابلتها منذ بداية معرفتها بهاري، بسبب كثرة حديثه عنها وعن حبه الشديد لها.



يأتي ذلك بعد أن ألمحت ميجان إلى علاقتها المتوترة مع كيت خلال المقابلة التي أجرتها هي وزوجها مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري في مارس الماضي، حيث زعمت ميجان أن دوقة كامبريدج جعلتها تبكي قبل حفل زفافها في 2018 بسبب خلاف حول فساتين وصيفات الشرف.



وهاجمت ميجان في المقابلة أيضاً باقي أفراد العائلة المالكة، مشيرة إلى أنهم رفضوا تقديم مساعدة نفسية لها، بعدما راودتها فكرة الانتحار، وكشفت هي وهاري عن محادثة أعربت فيها جهة لم يسمياها في العائلة الملكية عن «قلق» إزاء لون بشرة ابنهما آرتشي خلال حمل ميغان به.



ومن جهته، قال هاري إن والده وشقيقه «أسيران» للنظام، كما صرح بأنه «شعر بالخذلان من جهة والده»، الذي توقف عن الرد على اتصالاته، وأوقف الدعم المالي له عندما سافر هو وزوجته إلى الولايات المتحدة الأميركية، وهي التصريحات التي وترت علاقة هاري بالأميرين ويليام وتشارلز وباقي أفراد العائلة المالكة.



ولكن قبل نحو أسبوعين، أكد الخبير الملكي ستيوارت بيرس أن الأميرين ويليام وهاري أصلحا علاقتهما في الفترة الأخيرة، وأن زوجتيهما كيت وميجان أصبحتا قريبتين من بعضهما بعضاً.

وقال بيرس، مؤلف كتاب «ديانا: صوت التغيير»، لصحيفة «يو إس ويكلي»: «لدي معلومات بأن الأربعة (ويليام وهاري وكيت وميغان) يتحدثون مع بعضهم بعضاً باستمرار من خلال تطبيقات «زووم» و«فيس تايم» لاتصالات الفيديو. وأضاف: «إنهم قريبون جداً من بعضهم بعضاً في الوقت الحالي».



وأشار ستيوارت إلى أن «هذا لا يعني أن ويليام وكيت يتجاهلان الجدل المحيط بهاري وميغان وتصريحاتهما التي أغضبت العائلة المالكة، لكنهما ببساطة يحاولان أن يشوب الهدوء والسلام علاقتهما مع دوق ودوقة ساسكس».



وأعلن هاري وميغان تنحيهما عن واجباتهما الملكية في يناير 2020. وانتقلا إلى كندا لفترة قبل أن يتوجها إلى كاليفورنيا في بداية أبريل 2020.

