3 بعثات آجنبية تستأنف آعمالها فى مناطق الاثار بالفيوم



بدأت البعثة الفرنسية - الايطالية اعمالها فى منطقة اثار ام البريجات فى مركز اطسا بالفيوم



وصرح سيد الشورة مدير عام اثار الفيوم ان البعثة الفرنسية- الايطالية التى تعمل فى منطقة ام البريجات منذ اكثر من 30 عاما برئاسة العالم الاثرى الايطالى كلاوديوجالاتسى ويرافقها هذا العام من منطقة اثار الفيوم طا رق موسي وعادل مندى مفتشى الاثار .



وتبدا البعثة الامريكية التابعة لجامعة برجهام يونج اعمالها فى منطقة اثار هرم سيلا وفج الجاموس فى مركز الفيوم يوم الاثنين القادم برئاسة الدكتور كيرى موهلستين وذلك بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا ومن المقرر ان تعمل البعثة فى المنطقة لمدة اسبوعين .



كما تبدا البعثة الايطالية اعمالها فى منطقة ديمية السباع شمال بحيرة قارون بداية الشهر القادم برئاسة الدكتورة باولا دافولى والدكتور ماريو كاباسو وتستمر اعمالها لمدة شهرين وكانت اعمال البعثة بالمنطقة قد توقفت لمدة عامين بسبب جائحة كورونا .