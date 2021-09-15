ضبط شخص قام بفرض إتاوات على المواطنين بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بفرض السيطرة و الإتاوات على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ، بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) بفرض السيطرة والإتاوات على ملاك المزارع المتاخمة للطريق الصحراوي الغربى.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحيط محل إقامته وبحوزته (بندقية آلية وخزينة بها عدد من الطلقات لذات العيار- طبنجة مُبلغ بسرقتها - كمية من مخدر الأفيون) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.