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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص قام بفرض إتاوات على المواطنين بالمنيا

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بفرض السيطرة و الإتاوات على المواطنين.

 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ، بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) بفرض السيطرة والإتاوات على ملاك المزارع المتاخمة للطريق الصحراوي الغربى.

 

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحيط محل إقامته وبحوزته (بندقية آلية وخزينة بها عدد من الطلقات لذات العيار- طبنجة مُبلغ بسرقتها - كمية من مخدر الأفيون) .

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

 

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الأجهزة الامنية المنيا مكافحة الجريمة مركز شرطة ملوى بالمنيا فرض السيطرة والإتاوات

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