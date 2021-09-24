صابرين تتصدر مؤشرات البحث بعد عرض مسلسلها "واحد في الميه"

تصدرت الفنانة صابرين، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد عرض أحدث مسلسلاتها التي تحمل اسم “واحد في الميه”.

أشاد رواد السوشيال ميديا بدور الفنانة صابرين، من خلال تعلقياتهم على أحداث العمل.

وكانت الفنانة صابرين، قد حلت ضيفة على الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وعلقت "صابرين"، على مشاركتها في مسلسل "واحد في الميه"،: "الشخصية كانت صعبة، وكان هناك مشاهد سببت لي تعب في العين"، متابعه: " أتذكر كان فيه مشهد لقيت قوعقة العين حدث لها اهتزاز من شدة التركيز".

وأشارت: "خال والدتي كان فاقد للبصر وكانت هذه العائلة أكثر عائلة بتضحك في الكون، وكان عندهم تصالح نفسي رهيب، وهو ما ساعدني في تقديم الشخصية".

وأوضحت: "دور المرأة الكفيفة صعب جدا، واستغرق وقت طويل في التحضير، وعانيت جدا في مشاهد البكاء، حيث تحتاج إلى نزول الدموع دون أن تتحرك رموش العين، ولذا بذلت مجهودا كبيرا حتى يصدقني الجمهور".