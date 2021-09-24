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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عروستي وواحد في الميه.. أحدث أعمال الفنانة صابرين

صابرين
صابرين

تصدر اسم الفنانة صابرين محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعدما حرصت خلال الفترة الماضية على اصطحاب أبنائها إلى العروض الخاصة لأعمالها التي كان آخرها فيلم عروستي. 

بدأ عرض فيلم عروستي في السينمات وتشارك في بطولته صابرين مع أحمد حاتم وجميلة عوض وكشفت الفنانة صابرين في لقائها مع عدسة صدى البلد، تفاصيل أحدث أعمالها الذي يحمل أسم عروستي، كما كشفت عن أعمالها القادمة وداعبت أولادها أمام الكاميرا وكشفت عن هوايتهم ومن منهم  يحب أن يدخل التمثيل ومتمسك به، ومن لايفكر في الأمر، وأكدت أنها تتركهم يفعلوا مايحبوه. 

كشفت الفنانة صابرين عن سر غياب الفنان أحمد حاتم عن العرض الخاص لفيلمه الجديد “عروستى”، والذى يقام حاليا بإحدى دور العرض بـ 6 أكتوبر. 

وقالت صابرين فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : أن سر غياب أحمد حاتم عن العرض الخاص لفيلم “عروستى” كونه خارج مصر، وتحديدا فى دبى، ولم يستطع العودة قبل عرض الفيلم بسبب تأخر طائرته. 

يشارك في بطولة عروستي كل من محمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصه الفيلم في إطار رومانسي.

مسلسل واحد في الميه 

حلت الفنانة صابرين، ضيفه على الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "مساء دي إم سي"،  المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وكشفت "صابرين"، عن أصعب المشاهد التي واجهتها خلال مسلسل "واحد في الميه"، قائله: "أصعب المشاهد عي التي كان بها بكاء ولا بكاء"، موضحه: "أنا شخصية بعيط بسرعة وأضحك بسرعة".

وأشارت: "كان مهم أزاي أوصل اللي جوايا أوي وأنا محافظة على طبيعة الشخصية"، مؤكده: "كانت تجربة جديدة وتوحدت مع الشخصية وحبيتها".

وعلقت "صابرين"، على مشاركتها في ملسل "واحد في الميه"،: "الشخصية كانت صعبة، وكان هناك مشاهد سببت لي تعب في العين"، متابعه: " أتذكر كان فيه مشهد لقيت قوعقة العين حدث لها اهتزاز من شدة التركيز".

وأشارت: "خال والدتي كان فاقد للبصر ةكانت هذه العائلة أكثر عائلة بتضحك في الكون، وكان عندهم تصالح نفسي رهيب، وهو ما ساعدني في تقديم الشخصية".

وأوضحت: "دور المرأة الكفيفة صعب جدا، واستغرق وقت طويل في التحضير، وعانيت جدا في مشاهد البكاء، حيث تحتاج إلى نزول الدموع دون أن تتحرك رموش العين، ولذا بذلت مجهودا كبيرا حتى يصدقني الجمهور".

صابرين أبناء صابرين فيلم عروستى واحد في الميه الانس والنمس

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