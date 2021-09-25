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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التخطيط تبحث تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي الخاصة بتقرير التنمية البشرية 2021

صدى البلد

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع الدكتور عادل عبداللطيف، الخبير بالأمم المتحدة ومستشار تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار" والدكتور خالد زكريا، المؤلف الرئيسي للتقرير، وذلك لدراسة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال حفل إطلاق تقرير التنمية البشرية.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والسفير حازم خيرت، مستشار وزيرة التخطيط للتعاون الدولي.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، مشيرة إلى أن التقرير يعكس قدرة الدولة المصرية، وحرصها على إنتاج البيانات وإتاحتها، كما يتناول التقرير جميع قضايا التنمية بما يجعله بمثابة الراصد الدقيق لحالة التنمية في مصر بتحدياتها وإنجازاتها.

ناقش الاجتماع دراسة آثار الصراعات والنزاعات في الشرق الأوسط وتكلفة النزاعات وتأثيرها علي عملية التنمية، كما ناقش الحضور البدء في إعداد تقارير التنمية البشرية على مستوى المحافظات وذلك تماشيًا مع استراتيجية توطين أهداف التنمية المستدامة.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على عقد عدد من اللقاءات مع الخبراء والوزارات المعنية لدراسة نتائج التقرير وتضمينها في الخطط الاستراتيجية لكل وزارة ووضع برامج تنفيذية للتعامل مع نتائج التقرير، والاتفاق على البدء في خطوات إصدار تقرير التنمية البشرية القادم عام 2023 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

هالة السعيد الرئيس السيسي الأمم المتحدة التنمية المستدامة الدكتورة هالة السعيد

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