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أخبار البلد

"اورنچ مصر" تطلق "نظم إدارة التعلم" عبر حلول ذكية للمؤسسات التعليمية

صدى البلد

وقعت أورنچ مصر، اتفاقية شراكة مع "كلاسيرا للتعلم الذكي" المنصة العالمية الرائدة في تكنولوجياالتعلم الذكي، لإطلاق حلول متطورة في نظم إدارة التعلم والتدريب بمصر للمؤسسات والمراكز التعليمية بمختلف الفئات، فضلا عن استضافة منصة "كلاسيرا" في مركز بيانات اورنچ لخدمات الحوسبة السحابية.

وسوف يوفر مركز بيانات اورنچ وخدمات  Orange Business  Cloud للحوسبة السحابية العديد من الامكانات التكنولوجية المتقدمة  لمنصة "كلاسيرا" بما يمكنها من تقديم خدماتها بشكل سريع وآمن اعتمادا على ما يقدمه المركز من حلول مبتكرة للبنية التحتية والتي تسمح بإدارة مراكز البيانات الافتراضية (VDC) .

وتأتي الاتفاقية في ظل الاهتمام الذي توليه "اورنچ مصر" لتوفير تقنيات  التعلم عن بعد في السوق المصري خاصة مع تزايد الطلب على هذه التقنيات نظرا لتداعيات جائحة كورونا، ,وكذلك الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لبرنامج التحول الرقمي، وفي ظل ما تمتلكه "اورنچ مصر" من إمكانيات هائلة لنشر وتعزيز هذه التقنيات سواء من خلال شبكتها أو بنيتها التحتية الذكية أو ما تمتلكه من تكنولوجيا إدارة البيانات عبر مراكز الحوسبة السحابية المتخصصة في تقديم الخدمات لقطاع الأعمال.

وستتيح نظم  ادارة التعلم (LMS) التي ستقدمه اورنچ بالتعاون مع "كلاسيرا"، للجامعات والمدارس ومراكز التدريب ومؤسسات التعليم للطلبة والموظفين، الحصول على الدعم اللازم لتحسين سير العملية التعليمية والتدريبية، وتحسين قدراتهم على إجراء عمليات تقييم فعالة عبر الإنترنت في أي مكان وفي أي توقيت ووفقا لأسرع وأكفأ التقنيات، كما ستمكنهم من استخدام أدوات تتيح لهم التحاور والتعاون والاشتراك في مهمات التعلم المشترك، مع امكانية الحصول على تقارير تفصيلية بشأن العملية التعليمية ومستوي الطلاب.

وبهذه المناسبة، عبرهشام مهران نائب رئيس اورنچ مصر لقطاع الشركات عن سعادته بالشراكة مع كيان وناجح في قطاع التعلم الإلكتروني مثل "كلاسيرا" و التي فازت مؤخراً بالمركز الأول لجائزة مايكروسوفت كأفضل شركة في قطاع تقنيات التعليم عالمياً موضحاً ان اورنچ  مصر استثمرت بكثافة في بنيتها التحتية الذكية وهو ما مكنها من توفير الجوهر الأساسي لعملية التعليم أونلاين عبر شبكة الانترنت كونها أسرع شبكة بيانات في مصر وفقا للقياسات المحلية والعالمية. 

وتابع، تعد شراكتنا مع "كلاسيرا" خطوة جديدة تضاف إلى مسيرتنا الهادفة لتسخير كل إمكانياتنا التقنية الذكية من خلال مركز بيانات اورنچ للحوسبة السحابية المتطور لتوفير حلول جديدة ومتطورة لقطاع الشركات والمؤسسات والمراكز والهيئات المهتمة بالتعليم للطلبة والتدريب للموظفين. كما تمتلك "كلاسيرا للتعلم الذكي" أكبر حصة سوقية في قطاع التعليم بالمنطقة سواء عبر تعاقداتها مع وزارات التعليم المختلفة أو المؤسسات التعليمية أو المدارس الخاصة. 

وجدير بالذكر ان اورنچ تمتلك مركز البيانات الخاص بها وتقدم خدمات الحوسبة السحابية حيث توفر خوادم افتراضية مؤمنة وتتم إدارتها جميعًا من بوابة إدارة ذاتية بسيطة مع القدرة على زيادة الموارد تلقائيًا لتناسب حجم أعمال العميل حتى لو كانت متغيرة حسب الموسم في أي توقيت.

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