تفاصيل افتتاح وحدة زراعة الأعضاء والرعاية المركزة بمستشفى عين شمس التخصصي

قال الدكتور هشام أنور ، نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي ، على هامش افتتاح وحدة زراعة الأعضاء والرعاية المركزة : إن زراعة الأعضاء لها باع طويل في المستشفى ، وتم تطوير غرفة زراعة الأعضاء لتشمل غرف عزل لحجز المريض بعد الجراحة ؛ تجنبا لأصابه المريض بأية ميكروبات.

وأضاف الدكتور هشام أنور ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " : أن التطوير يضم وحدة رعاية متوسطة للحالات الباطنية ، ووحدة رعاية نهارية لمضى الأورام ، وافتتاح رعاية " أ " ، وهي تضم 19 سرير لمرضى زراعة الأعضاء .

وتابع : نسبة نجاح زراعة الأعضاء أصبحت عالية جدا ، وخاصة مع التطور ، ووصلت لـأكثر من 90 % من نسب نجاح الزرع .

و يشهد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، اليوم افتتاحات بمستشفى عين شمس التخصصي و التي تشمل مبنى الB والذي يضم مركز زراعة الأعضاء , قسم القلب , قسم الأورام , الرعاية النهارية , الرعاية المتوسطة لمرضى الأورام , أقسام الباطنة العامة و المتخصصة ( وحدة أمراض الكلى , وحدة أمراض الدم , وحدة الجهاز الهضمي ),قسم طب المناطق الحارة , الأمراض المتوطنة .