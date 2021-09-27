خطوات تحويل عداد الكهرباء التقليدي إلى عداد مسبوق الدفع

يتساءل بعض المواطنين عن كيفية تغيير عداد الكهرباء التقليدى الى عداد كهرباء مسبوق الدفع لما له من مميزات عدة أهما مراقبة الاستهلاك والتحكم فيه .

ويقدم صدى البلد لقرائه خطوات تغيير العداد التقليدى لعداد كهرباء مسبوق الدفع وهى ..

1- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك وتقديم طلب تغير العداد من تقليدي لآخر مسبوق الدفع.

2- تقديم عقد ملكية الوحدة المراد تغير العداد بها أو توكيل من المالك بتغير ملكية العداد.

3- صورة البطاقة الشخصية لصاحب العداد.

4- موافقة الجهة الإدارية المختصة .

5- دفع قيمة العداد مسبوق الدفع ( وإمكانية التقسيط )

مميزات العدادات مسبقة الدفع

- تمكن المشترك من مراقبة استهلاكه للتيار الكهربائي بنفسه، حيث يمكن متابعة استهلاكه من الكهرباء من شاشة موجودة بالعداد توضح لها ما تبقي من رصيده الشهري، وبالتالي تقسيمه على باقي استخداماته اليومية، كما أنه يبين للمستهلك نوع شريحة الكهرباء التي سوف يتم محاسبته عليها وبالتالي يمكن له تقليل استهلاكه.

- لايوجد أي خطأ عند حساب قيمة الاستهلاك للكهرباء على عكس العدادات القديمة كانت تعتمد على القراءة التي يحددها كشاف أو محصل الكهرباء.

- يمكن شحن العداد بمبلغ مالي بسيط يبدأ من 10 جنيهات وحتى 10 آلاف جنيه في المرة الواحدة، لكي يقوم باستهلاكه كما يشاء ومراقبة استهلاكه عن طريقة مراقبة العداد.

-يمنع أحد ما من سرقة التيار الكهربائي وذلك من خلال شاشة العداد حيث يمكن مقارنة قيمة قراءة الدخول والخروج من العداد.

- العدادات مسبوقة الدفع لا تسمح بتراكم مديونيات استهلاك الكهرباء على عملاء شركات توزيع الكهرباء.

- يمكن استخراج كارت بدل فاقد بسهولة من شركة الكهرباء بمبلغ مالي بسيط..

- يوجد بالعداد لمبة تحذيرية تساعد المستهلك في معرفة قرب انتهاء رصيد العداد الكودي.

- في الإجازات والعطلات الرسمية إذا ما انتهى الرصيد بالعداد يظل متصل بالتيار الكهربائي حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي للإجازة.