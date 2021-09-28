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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف تعاملت مي كساب مع ضغوطات الأهل والتنمر بسبب تأخر الزواج ..فيديو

مي كساب
مي كساب

كشفت  الفنانة مي كساب  عن قوة شخصيتها  وقدرتها على التعامل والرد  في مواجهة أية نقاشات قبيل زواجها  فيما يخص تأخر السن قائلة : "  أنا ماتعرضتش لتنمر في الحتة دي  لان شخصيتي قوية وكنت بعرف أرد مقارنة بأخواتي أحمد ومني  طيبين أوي  فلما كان ابويا وامي بيتناقشوا معايا في الموضوع كان بيبقى ردي جاهز "


وأضافت مي كساب خلال لقائها في برنامج " كلمة أخيرة  "  المذاع علي قناه " اون اى "  :"أمي طبعاً مش قصدا تتنمر  كونها أم وخايفة عليا , " فلاحة "  وبالتالي عندها  موروثات  وتقاليد  خاصة بها وكانت بتعرف  تتكلم أكتر في  الموضوع ده مع أختي منى  "

أكملت : " شقيقتي منى تزوجت مبكراً في السن  عني  لكن انا  اتجوزت في سن 34 وفضلت متماسكة  وبرفض وبقول لا .

وكشفت أنها منذ طفولتها كانت طفلة طموحة   قائلة : " كنت  وأنا صغيرة عندي طموح وحاسة اني هبقى حاجة  وبمسك الفرشة  بتاعت الشعر واققول  معكم الان مي كساب   وكان عندي حلم فضلت ماشية وراه  لحد ماحققته "

استطردت : " كان هدفي من الصغر أن أحقق ذاتي  في مسيرتي الفنية  رغم أني  كان نفسي زي اي بنت أتجوز ,اخلف   بس بعد ما حقق ذاتي وقدرت اعمل ده "
 

أتمت : لو مكنتش حققت ذاتي نمكنتش أعرف  ابقى أم أو زوجة ".

 

الفنانة مى كساب التنمر زواج أمي تزوجت مبكرا شقيقتي منى موروثات زوجة

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