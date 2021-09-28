بعد وفاة شقيقته.. مصرع طفل متأثرا بإصابته في حريق منزل بأبو النمرس

لقي طالب مصرعه، اليوم الثلاثاء، على إثر إصابته في حريق شب في منزل أسرته، ليلحق بشقيقته التي فارقت الحياة بسبب الحريق، في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية في منطقة أبو النمرس، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده.



وأسفر الحريق عن مصرع طالبة، وإصابة اثنين من أشقائها بحروق، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن أحد المصابين تدهورت حالته الصحية وفارق الحياة.



تلقت غرفة النجدة بلاغا باشتعال النيران في منزل بمنطقة أبو النمرس، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة الدفع بسيارات الإطفاء وانتقال قوات الأمن لفحص البلاغ.



دفعت إدارة الحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء التي تمكنت من إخماد الحريق وتم إنقاذ طفلين أصيبا بحالة اختناق بينما تبين مصرع شقيقتهما الثالثة تبلغ من العمر 10 سنوات نتيجة إصابتها بحالة اختناق من أدخنة الحريق.



تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وبيان سبب الحريق.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.