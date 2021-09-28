مكافحة كورونا: نقص الأكتيمرا في الأسواق من بواعث القلق مع إرتفاع معدلات الوفيات

أعرب الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس " كورونا" عن قلقه إزاء تطورات زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في الموجة الرابعة مع إرتفاع في معدلات الوفيات قائلاً : " قلقان طبعاً .. الاعداد بتزيد ونحن في طريقنا لقمة الذروة ".



تابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً : قلقان درجات الحارة تقل وتبدأ التكدسات مع دخول الدراسة ومع عدم إتباع الاجراءات الاحترازية ساعتها نندم يوم لا ينفع الندم ".



أكمل : "الوفيات بدات تزيد مع زيادة عدد الحالات الاصابات المسجلة ولدينا شح شديد في عقار " الاكتيمرا " المقلل للوفيات .. وعشان كده قلقان إحنا داخلين معركة وفيه سلاح ناقص مننا ".