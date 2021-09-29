السعودية.. الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني السعودية، عن توافر عددٍ من الفرص الوظيفية الشاغرة بعدة أماكن، موضحة متطلبات وشروط التسجيل.

ووفقًا لصحيفة "عاجل" السعودية، بيّنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر 275 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن بالمملكة.

وأشارت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، إلى أنه يتم تحديث الوظائف بشكل مُستمر عبر (بوابة التوظيف)، موضحة أنه في حالة عدم وجود وظائف في قسم معين يرجى معاودة الدخول مرة أخرى.

وكشفت أنَّه في حال طلب تسجيل الدخول أو التسجيل لمستخدم جديد سوف يتم تحويل المستخدم إلى مركز النفاذ الوطني الموحد "نفاذ"، حيث يتعين استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بنظام أبشر.

وحددت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، اشتراطات ومتطلبات التقديم على الوظائف المعلن عنها والتي تتطلب توافر في المتقدم الشروط التالية الموضحة أدناه:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- يكون من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلي في التخصصات المطلوبة.

- تقديم المستندات المطلوبة للوظائف.

- الحصول على ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك للوظائف الصحية والطبية.

- اجتياز الاختبارات المقررة للقبول بالوظائف والمقابلة الشخصية.

وبيّنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن الوظائف المعلن عنها تتوفر في 5 مدن بالمملكة وهي الرياض، جدة، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام.

وأوضحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أن الفرص الوظيفية الشاغرة المعلن عنها تنقسم إلى:

- عدد 11 وظيفة إدارية “مدخل بيانات، مساعد إداري” في جدة والرياض.

- عدد 7 وظائف صحية “أخصائي صحة مهنية، فني مختبر” بجدة والأحساء.

- عدد 70 وظيفة طبية مختلف التخصصات في جدة والرياض والمدينة المنورة.

- عدد 12 وظيفة للتمريض في جدة.

- عدد 37 فرصة تدريبية “مساعد طبيب أسنان، مساعد علاج طبيعي، أخصائي اجتماعي” في جدة والأحساء.