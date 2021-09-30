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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: 11.6 مليون مركبة في مصر.. 75% منها مصنعة بعد عام 2000

سيارات
سيارات

قال مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قطاع يعمل مسح للمركبات للتعرف على متوسط استهلاك الوقوع لكل نوع من أنواع المركبات، مؤكدا أن أهمية المسح تعود في أنه يعاون القيادة السياسية في اتخاذ القرارات.


وأوضح سعد خلال لقناة صدى البلد، أن المسح تم اعتماده وفقا لبيانات إدارة المرور بوزارة الداخلية ووزارتي النقل والبترول، مضيفا أنه تم إحصاء 11.6 مليون مركبة في مصر باستثناء المركبات الدبلوماسية وتحت الطلب التي تصل لحوالي 400 ألف مركبة، بينما عدد مركبات «التوك توك» المرخص بلغ 226.


وأشار رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية، إلى أن نتائج المسح تمت بناء على بيانات وزارة البترول، موضحا أن يتم استهلاك 6.7 مليون طن بنزين، يعد الأكثر استهلاكا بنزين 92 بنسبة 50%.

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ولفت إلى أن مصر كانت تستورد بنزين في عام 2018، بواقع 1.8 مليار دولار، قبل أن ينخفض إلى 613 مليون دولار في 2020، مؤكدا أن مصر تستهلك 12 مليون طن سولار سنويًا. 


نوه بأنه لدينا 244 محطة غاز طبيعي تم إنشاء 32 فقط في عام 2020 بما يعني خمس عدد المحطات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 49% من إجمالي المركبات أصحابها حاصلون على مؤهل متوسط وفوق المتوسط.


وكشف أن 75% من جملة المركبات صناعة بين سنة 2000 إلى 2020، لافتا إلى أن المسح استطاع إحصاء عدد المركبات التي تدخل مبادرة الإحلال التي تقدر بـ2 مليون مركبة صناعة قبل عام 2000. 


وذكر أن 53% من إجمالي استهلاك السولار في عام 2020 كان للسيارات للنقل، 81% من استهلاك الغاز بقطاع النقل في 2020 كان للسيارات الملاكي، بينما المتوسط السنوي للاستهلاك البنزين كان 4500 لتر للميكروباص في عام 2020، مؤكدا أن الدولة وفرت 4.5 مليار دولار من استيراد الوقود خلال عامين. 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء غاز طبيعي وزارة البترول محطة غاز طبيعي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والا الجهاز المركزي المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إستهلاك السولار

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