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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

داعية إسلامي: توصيل الماء للقرى النائية من أفضل الصدقات.. فيديو

إبراهيم الدسوقي أحد
إبراهيم الدسوقي أحد علماء الأزهر الشريف

كشف الداعية الإسلامي إبراهيم الدسوقي من علماء الأزهر الشريف، عن أفضل الصدقات التي يمكن أن يفعلها الإنسان، مؤكدا أن فضل فعل الصدقات له خير كبير للإنسان.

 

وأكد الداعية الإسلامي إبراهيم الدسوقي، في حواره مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج “تفاصيل”، المذاع عبر شاشة “صدى البلد 2”، أن هناك فضلا كبيرا من فعل الصدقات، مضيفا أنه من يبخل في الواقع يبخل على نفسه، والصدقة تغفر الذنوب وتسهل الأمور ولها أشياء جميلة في الدنيا والآخرة.


وأضافت  الداعية الإسلامي إبراهيم الدسوقي من علماء الأزهر الشريف، أنه أفضل الصدقات هو الماء، موضحا أن وصلة المياه يصل سعرها 3 آلاف جنيه وسعر بئر الماء يبلغ 30 ألف جنيه.


واختتم الداعية الإسلامي إبراهيم الدسوقي من علماء الأزهر الشريف، توصيل الماء من أفضل الصدقات.
 

ابراهيم الدسوقي الدنيا والأخرة الداعية الاسلامي شاشه صدي البلد الإعلامية نهال طايل برنامج تفاصيل علماء الأزهر الشريف داعية إسلامي

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