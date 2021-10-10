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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

آداب حلوان تعلن شروط الالتحاق بقسم المكتبات والمعلومات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن شروط الأقسام بالكلية للعام الجامعي 2021/ 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني، عميد الكلية، حيث تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة (حديثة – قديمة – الشهادات المعادلة) ولا تقبل طلاب الثانوي الأزهري – الدبلومات الفنية والمهنية (تجاري – صناعي – زراعي – سياحة وفنادق).

 

ونوهت كلية الاداب بأنه بالنسبة لشروط الالتحاق بقسم المكتبات والمعلومات، لا بد من حصول الطالب على “65% =32.5 درجة” في اللغة الإنجليزية، مع اجتياز المقابلة الشخصية، ويقبل القسم 5% من الفئات الخاصة، ويقبل 100 طالب انتظام، و100 انتساب.

 

جدير بالذكر أن كلية الآداب جامعة حلوان، وقعت برتوكول تعاون مع المركز القومى للترجمة أحد مؤسسات وزارة الثقافة وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، وقامت بالتوقيع الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب- ممثلة للكلية، والدكتورة كرمة سامى- مدير المركز القومى للترجمة- وممثلة للمركز. 

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وأوضحت الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز الدراسات النظرية التى تقدمها الكلية في مجال الترجمة والأنشطة العملية التى يقوم بها المركز في المجال نفسه من خلال إتاحة الفرصة للطلاب للتدريب العملى في دورات الترجمة التى ينظمها المركز، ونشر الترجمات المتميزة التى يقوم بها الطلاب من خلال مقرر مادة التدريب.

 

كما يهدف إلى إتاحة الفرصة لنشر الترجمات التى يقوم بها أساتذة الكلية من خلال التعاون المشترك مع المركز، وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون مع الكلية في مجال نشر الدراسات الخاصة بالترجمات المختلفة، و التعاون مع أساتذة الكلية في مختلف أوجه النشاط التى يقوم بها المركز.

جامعة حلوان كلية الاداب بقسم المكتبات والمعلومات كلية الآداب جامعة حلوان الدكتورة مها حسنى اخبار التعليم

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