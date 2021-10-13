الوديعة البنكية .. حلال أم حرام ؟

هل الوديعة البنكية حرام أم حلال ؟ .. سؤال ورد للشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة صدى البلد عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب "عرفة"، موضحاً: وضع الوديعة في الببنك حلال وجائز شرعاً ولا شئ فيه لأن البنك يستثمر الأموال.

هل الوديعة في البنك حرام أم حلال؟

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يمكن للإنسان أن يضع أمواله في البنك في صورة وديعة، يعيش من فوائدها في مصر ولا حُرمة في ذلك.

وأضاف محمد وسام، في إجابته عن سؤال «هل الوديعة البنكية حلال ام حرام ؟»، أن الخلاف فى معاملات البنوك ليس خلافًا على الربا فلم يقل أحدًا من المسلمين أن الربا حلال، فالخلاف ليس في هل الربا حلال ام حرام، فقد أجمع المسلمون على أن الربا حرام لكن الخلاف فى هذه المعاملة الحديثة التى لم تكن موجودة فى زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا في زمن المذاهب الفقهية المتبوعة، ولذلك لم يتكلموا عنها إلا أننا في هذا العصر وقد دخل علينا هذه المعاملة الحديثة حين نظرنا اليها وجدنا انها لا علاقة لها بالربا، بل هي معاملة حديثة نستطيع أن نقول بحلها، بل إنها تأتي بعكس مقصود الربا.



وأشار الى أنه يمكن للإنسان أن يضع أمواله في البنك في صورة وديعة، يعيش من فوائدها، ولا شيء عليه .

قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إن الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وفوائدها وأرباحها حلال؛ فهى من باب عقود التمويل المستحدثة.

وأوضح« شلبى» خلال إجابته عن سؤال:« هل فوائد الوديعة البنكية حلال؟» أن الوديعة المصرفية تنقسم إلى قسمين، الأول: الحساب الجاري أو ما يسمى بالوديعة غير الاستثمارية، حيث يضع الشخص ماله في البنك ويستخدمه متى شاء دون أرباح، وهذا النوع جائز.

وتابع إن القسم الثانى من الودائع البنكية هو: الوديعة الاستثمارية وهي أن يضع ماله بالبنك مقابل ربح يحصل عليه بعد الاتفاق، وهذا القسم له صور منها ما هو حرام والآخر جائز؛ فيكون جائزًا إذا كان عقد مضاربة يقوم البنك باستثمار المال مقابل ربح محدد النسبة، ويكون حرامًا إذا استثمر البنك المال في مشاريع غير جائزة وحرمها الشرع .

وبين أن الوديعة شرعت لدفع الحرج عن الناس، والتيسير عليهم، وتحقيق لمصالحهم، وحفظ لأموالهم عند سفر أحدهم لمصلحة ما، فله أن يضع ما يخاف ضياعه عند شخص آخر.

هل الودائع البنكية وفوائدها حرام ؟

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « ما حكم الأموال التي توضع في البنوك على شكل وديعة بنكية، وهل فوائدها حلال أم حرام؟»، أن الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وفوائدها وأرباحها «حلال».

كانت دار الإفتاء قد أفتت بأن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، مشيرة إلى أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض.

وتابعت أن البنك هيئة استثمارية، فأي أموال تُوضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية، موضحًا أنه إذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك.