أمير توفيق يحضر حفل زفاف محمد مجدي أفشة في التجمع الخامس

حرص أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي علي حضور حفل زفاف محمد مجدي أفشة الذي يقام اليوم باحد فنادق التجمع الخامس.

وتغيب الفريق الأول الذي غادر إلي النيجر استعداداً لمواجهة الحرس الوطني المقرر لها السبت في ذهاب دور الــ32 لدوري الأبطال الأفريقي.

وتواجد اللاعبون الذين لم يسافروا وهم محمد الشناوي وحسين الشحات وصلاح محسن وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر حمدي في الحفل.



وتواجد مجلس إدارة النادي بقيادة محمود الخطيب والإدارة التنفيذية والإعلامي أحمد شوبير ونجوم الرياضة أحمد حسن وحمادة صدقي.

كما تواجد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة وائل جمعة مدير الكرة ومحمد شوقي المدرب المساعد وعصام الحضري مدرب حراس المرمي.